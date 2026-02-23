Монеты Украины дорого стоят — на чем можно заработать крупные суммы

Старые украинские монеты. Фото: кадр из видео

В Украине высоко ценятся старые монеты, особенно с нетипичным дизайном или дефектами. Нумизматы могут потратить на редкий экземпляр большие деньги. В частности цена трех копеек 1992 года чеканки достигла на онлайн-аукционе 65 000 грн.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Violity.

Какие монеты Украины дорого стоят

Чтобы продать металлические изделия за большие деньги, надо убедиться в уникальности монет. Если они из наличного обращения, то почти ничего не стоят. Однако экземпляры, которые после чеканки планировали утилизировать из-за производственного брака, способны принести владельцам достойную прибыль.

Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже трех монет номиналами 10, 25 и 50 копеек 1992 года. По состоянию на 17 февраля, за 1 день до завершения торгов, на лот обратили внимание 24 человека, которые сделали свои ставки и подняли цену до 65 000 грн.

Возникает вопрос, чем эти старые монеты редкие или уникальные? Ответ кроется в дизайне аверса: щит выпуклый, а трезубец вдавлен. Зато обычные копейки содержат щит, выполненный тонкими линиями, и выпуклый трезубец. На Луганском станкостроительном заводе использовали неправильные штемпели.

Объявление о продаже монет на Violity. Фото: скриншот

Какая стоимость монет с дефектом

По данным специализированного портала "Монеты-ягодки", первые пуансоны для чеканки изготовили в Великобритании. Однако украинские специалисты отправили коллегам эскизы с ошибкой, поэтому штемпели при использовании дали обратный эффект.

"Поскольку на Луганском станкостроительном заводе срочно нужно было настраивать станки для чеканки монет, а другого инструмента не было, решили пробный тираж сделать пуансонами с браком", — отметили авторы портала.

Для выгодной продажи необходимо искать такие разновидности монет:

10 копеек 4ВАм — от 14 000 до 20 000 грн;

25 копеек 4БАм — от 3 000 до 5 000 грн;

50 копеек 4ААм — от 2 5000 до 6 000 грн.

Все бракованные тиражи должны были утилизировать, поскольку для наличного обращения монеты не подходили — они не соответствовали официальной документации. Каким-то образом изделия попали в обиход и сейчас изредка появляются объявления о продаже редких экземпляров нумизматам.

Напомним, Национальный банк планирует выпустить новую коллекционную монету под названием "Пасхальная радость. Писанка". Материал чеканки — серебро наивысшей пробы, номинал — 10 грн, тираж — 15 000 экземпляров.

Также мы писали, что украинцы могут заработать на монетах с нетипичным дизайном. В 2013 году НБУ выпустил тираж для коллекционного набора "15 лет монетному двору", а сегодня цена экземпляра — от 2 000 до 2 500 грн.