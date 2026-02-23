В феврале НБУ вводит в обращение новые банкноты — номинал и что в них особенного

Новые банкноты в Украине — какие купюры появятся в обращении 25 февраля
Национальный банк Украины в рамках планового обновления наличности выпускает новые банкноты номиналом 200 гривен. Они поступят в обращение с 25 февраля 2026 года.
Какая новая купюра появится в Украине в конце февраля
Новые 200-гривневые банкноты будут поступать в банки, инкассаторские службы и компании, работающие с наличными, и будут использоваться в денежном обращении вместе со старыми купюрами.
На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появится патриотическая надпись: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Другие элементы дизайна и системы защиты остаются такими же, как у банкнот образца 2019 года.
Специально обменивать старые 200-гривневые банкноты не нужно — они остаются действительными и принимаются всеми физическими и юридическими лицами на всей территории Украины для любых платежей и финансовых операций.
Нацбанк уже обновил другие банкноты с патриотической надписью:
- 20 гривен — с 21 августа 2025 года;
- 50 гривен — с 23 августа 2024 года;
- 500 и 1000 гривен — с 8 августа 2024 года.
О появлении обновленных 100 гривен в учреждении обещают сообщить отдельно.
Какие купюры выведут из обращения в марте
Со 2 марта 2026 года перестанут быть платежным средством бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят соответствующими монетами.
Если у граждан остались такие купюры, их можно потратить до начала марта или обменять на настоящие деньги бесплатно:
- без ограничений во времени — в Национальном банке;
- во всех банках Украины — до 26 февраля 2027 года включительно;
- в определенных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 февраля 2029 года.
Нацбанк отмечает, что переход на монеты уже стал привычной практикой, не создает неудобств и является выгодным для государства, банков и торговых сетей.
