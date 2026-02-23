В феврале НБУ вводит в обращение новые банкноты — номинал и что в них особенного

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины в рамках планового обновления наличности выпускает новые банкноты номиналом 200 гривен. Они поступят в обращение с 25 февраля 2026 года.

О том, чем будут отличаться новые 200-гривневые банкноты и нужно ли украинцам менять купюры старого образца, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Новые 200-гривневые банкноты будут поступать в банки, инкассаторские службы и компании, работающие с наличными, и будут использоваться в денежном обращении вместе со старыми купюрами.

На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появится патриотическая надпись: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Другие элементы дизайна и системы защиты остаются такими же, как у банкнот образца 2019 года.

Специально обменивать старые 200-гривневые банкноты не нужно — они остаются действительными и принимаются всеми физическими и юридическими лицами на всей территории Украины для любых платежей и финансовых операций.

Нацбанк уже обновил другие банкноты с патриотической надписью:

20 гривен — с 21 августа 2025 года;

50 гривен — с 23 августа 2024 года;

500 и 1000 гривен — с 8 августа 2024 года.

О появлении обновленных 100 гривен в учреждении обещают сообщить отдельно.

Какие купюры выведут из обращения в марте

Со 2 марта 2026 года перестанут быть платежным средством бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят соответствующими монетами.

Если у граждан остались такие купюры, их можно потратить до начала марта или обменять на настоящие деньги бесплатно:

без ограничений во времени — в Национальном банке;

во всех банках Украины — до 26 февраля 2027 года включительно;

в определенных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 февраля 2029 года.

Нацбанк отмечает, что переход на монеты уже стал привычной практикой, не создает неудобств и является выгодным для государства, банков и торговых сетей.

Ранее мы писали, что в Украине часто возникает проблема с обменом старых долларов. Некоторые обменники не принимают купюры 1996 года из-за отсутствия современных защитных элементов и трудностей с их проверкой.

Также мы рассказывали, что старые монеты в Украине ценят особенно высоко, если они редкие или с уникальным дизайном. Коллекционеры готовы платить большие суммы — например, три копейки 1992 года продали на онлайн-аукционе за 65 000 грн.