Україна
Украинцы смогут пользоваться новыми деньгами — что презентовал Нацбанк

Дата публикации 24 февраля 2026 20:05
НБУ показал новые монеты номиналом 10 грн — чем они особенные (фото)
Новые памятные оборотные монеты от Национального банка Украины. Фото: НБУ

Национальный банк Украины выпустил в обращение новые памятные монеты, которые дополнили серию "Мы сильные. Мы вместе". Их посвятили трем областям, что уже четыре года страдают от российской агрессии, ежедневных обстрелов и мучительных потерь.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Три памятные монеты от НБУ

24 февраля 2026 года, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Национальный банк презентовал оборотные памятные монеты под названиями:

  • "Мы сильные. Мы вместе. Запорожская область";
  • "Мы сильные. Мы вместе. Харьковская область";
  • "Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область".

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, эти регионы Украины являются неотъемлемой частью нашего государства, как бы россияне не стремились их отобрать. Ежедневно жители областей страдают от атак беспилотников, баллистических ракет и пр. Однако они демонстрируют стойкость и единство, волю к победе, жажду свободы.

"Именно такое послание несут в себе новые монеты. Это не просто 10 гривен, это знак памяти, фиксация нашей стойкости в истории. Потому что государство, которое борется, должно говорить не только оружием, но и символами, формирующими национальную память", — уточнил Пышный.

Какой дизайн новых монет

Номинал каждого изделия — 10 грн, материал — сплав на основе цинка с никелевым покрытием. Дизайн содержит такие элементы:

  • аверс — идентичен с оборотными монетами номиналом 10 грн образца 2018 года;
  • реверс — стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами регионов, которым посвящены монеты.
Новые монеты Украины, посвященные трем областям
Нацбанк представил новые оборотные монеты, посвященные областям. Фото: НБУ

Поскольку металлические изделия являются оборотными, ими можно пользоваться как платежным средством на территории нашего государства без ограничений. Все учреждения, розничные сети и банки должны принимать новые деньги в любых расчетных операциях, включая зачисление на карты или выполнение платежных транзакций.

Получить монеты можно будет в финансовых учреждениях и СИТ-компаниях. Постепенно в обращение выпустят по 2 млн экземпляров каждого вида. Часть тиража сформируют в ролики, которые будут продавать в онлайн-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 25 февраля НБУ введет в обращение обновленные 200 грн с надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Наличные будут находиться в пользовании вместе со старыми купюрами, специально обменивать их не нужно.

Также мы писали, что Национальный банк планирует полностью изъять из обращения купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска. Эти деньги потеряют статус платежного средства со 2 марта 2026 года.

НБУ деньги монеты финансы наличка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
