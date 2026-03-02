Видео
Главная Экономика НБУ усиливает контроль за наличными — к чему готовится украинцам

НБУ усиливает контроль за наличными — к чему готовится украинцам

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 17:57
НБУ готовит новые правила для наличных денег — что изменится и какие купюры будут изымать
Девушка держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины вводит новые правила проверки бумажных денег. По прогнозам, это поможет быстрее изымать из обращения изношенные и старые банкноты.

О том, как планируют изменить подход к проверке бумажных денег в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Читайте также:

Как хотят усилить контроль качества наличных средств в Украине

Ключевая идея — установить четкие сроки и частоту инспекций банкнот, находящихся в обращении. Обновленные правила позволят проводить комплексный анализ состояния денег и быстро отслеживать уровень их износа для каждого номинала отдельно.

К этому процессу активнее будут привлекать банки и другие финансовые учреждения, которые смогут регулярно проверять качество наличности. Благодаря этому станет возможным своевременное изъятие старых купюр и их замена на новые, что должно улучшить общее состояние наличного обращения в стране.

Предложенные нововведения изложены в проекте постановления по обновлению требований к контролю качества банкнот. Регулятор уже обнародовал:

  • сам документ;
  • сравнительные материалы;
  • оценку влияния проекта постановления.

До 12 марта 2026 года все заинтересованные стороны могут подать свои предложения и замечания по определенной процедуре, приняв участие в общественном обсуждении изменений.

Какие бумажные деньги больше не будут принимать в украинских магазинах

Политика повышения качества наличности уже имеет практические результаты. Со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (выпусков 2003-2007 годов) окончательно утратили статус платежного средства.

null
Купюры, которые потеряли статус платежного средства. Фото: Скриншот/НБУ

Причиной такого решения стал короткий срок их использования — в среднем около 2,5 лет, из-за чего большинство таких купюр быстро изнашивались и теряли надлежащий вид.

Зато их постепенно заменяют металлические монеты, которые значительно долговечнее и могут использоваться примерно 20-25 лет.

Обменять изъятые из обращения банкноты можно до 28 февраля 2029 года через уполномоченные банки, среди которых Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.

Ранее мы писали, что многие украинцы испытывают трудности с обменом долларов. Финансовые учреждения могут отказать в операции, если есть законные причины, а способ решения зависит от конкретной ситуации.

Также мы рассказывали, что популярной подработкой у некоторых украинцев является продажа старых монет, которые интересуют коллекционеров. Особенно ценятся копейки начала 1990-х, например 1992 года. Редкие монеты часто продают через интернет-платформы.

НБУ деньги монеты наличка купюра
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
