НБУ готовит новые правила для наличных денег — что изменится и какие купюры будут изымать

Национальный банк Украины вводит новые правила проверки бумажных денег. По прогнозам, это поможет быстрее изымать из обращения изношенные и старые банкноты.

О том, как планируют изменить подход к проверке бумажных денег в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Как хотят усилить контроль качества наличных средств в Украине

Ключевая идея — установить четкие сроки и частоту инспекций банкнот, находящихся в обращении. Обновленные правила позволят проводить комплексный анализ состояния денег и быстро отслеживать уровень их износа для каждого номинала отдельно.

К этому процессу активнее будут привлекать банки и другие финансовые учреждения, которые смогут регулярно проверять качество наличности. Благодаря этому станет возможным своевременное изъятие старых купюр и их замена на новые, что должно улучшить общее состояние наличного обращения в стране.

Предложенные нововведения изложены в проекте постановления по обновлению требований к контролю качества банкнот. Регулятор уже обнародовал:

сам документ;

сравнительные материалы;

оценку влияния проекта постановления.

До 12 марта 2026 года все заинтересованные стороны могут подать свои предложения и замечания по определенной процедуре, приняв участие в общественном обсуждении изменений.

Какие бумажные деньги больше не будут принимать в украинских магазинах

Политика повышения качества наличности уже имеет практические результаты. Со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (выпусков 2003-2007 годов) окончательно утратили статус платежного средства.

Купюры, которые потеряли статус платежного средства. Фото: Скриншот/НБУ

Причиной такого решения стал короткий срок их использования — в среднем около 2,5 лет, из-за чего большинство таких купюр быстро изнашивались и теряли надлежащий вид.

Зато их постепенно заменяют металлические монеты, которые значительно долговечнее и могут использоваться примерно 20-25 лет.

Обменять изъятые из обращения банкноты можно до 28 февраля 2029 года через уполномоченные банки, среди которых Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.

