Заработок на монетах Украины — какие копейки стоят десятки тысяч гривен

Украинские монеты 1992 года могут принести большой доход. Фото: УНИАН

Распространенным способом заработка среди украинцев является продажа старых монет, за которыми охотятся нумизматы. Некоторые металлические изделия давних лет эмиссии, в частности 1992-го, высоко ценятся коллекционерами. Немало дорогих копеек выставили на продажу в интернете.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы пытались продать за большие деньги.

10 копеек 1992 года

Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек 1992 года выпуска. Согласно описанию лота, изделие алюминиевое и пробное, из первых тиражей, не попавших в наличный оборот. Цена — 83 000 грн.

На специализированном портале "Монеты-ягодки" говорится, что среди всех известных разновидностей этого номинала дорого стоят лишь такие:

1.14ГАм (мелкий гурт) — от 10 000 до 13 000 грн;

1.34АБм — от 5 000 до 7 000 грн;

3.11ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 9 000 грн;

3.12ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 8 000 грн;

3.31ЖАг (гладкий гурт) — от 8 000 до 16 000 грн;

4ВАм (английский чекан) — от 14 000 до 20 000 грн.

Объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек 1992 года. Фото: скриншот

25 копеек 1992 года

За штамп 5.1ДАг пользователь Violity установил цену 59 000 грн, хотя средняя стоимость копейки доходит до 5 000-7 000 грн. Владелец отметил, что монета редкая и пробная, с покрытием нитрид титана. Ее якобы чеканили специально для набора на Луганском станкостроительном заводе.

На портале "Монеты-ягодки" назвали несколько характеристик этой разновидности:

средний зуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт гладкий, без насечек.

Объявление о продаже монеты номиналом 25 копеек 1992 года. Фото: скриншот

Как известно, при чеканке монет использовали гладкие матрицы без рифления, поэтому все экземпляры вышли без насечек на гурте. Тираж не могли выпустить в обращение из-за "незавершенности", так что все изделия отдали на память работникам завода.

