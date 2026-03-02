Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика За монетами охотятся нумизматы — какие копейки очень дорогие в Украине

За монетами охотятся нумизматы — какие копейки очень дорогие в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 08:10
Заработок на монетах Украины — какие копейки стоят десятки тысяч гривен
Украинские монеты 1992 года могут принести большой доход. Фото: УНИАН

Распространенным способом заработка среди украинцев является продажа старых монет, за которыми охотятся нумизматы. Некоторые металлические изделия давних лет эмиссии, в частности 1992-го, высоко ценятся коллекционерами. Немало дорогих копеек выставили на продажу в интернете.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты украинцы пытались продать за большие деньги.

Реклама
Читайте также:

10 копеек 1992 года

Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек 1992 года выпуска. Согласно описанию лота, изделие алюминиевое и пробное, из первых тиражей, не попавших в наличный оборот. Цена — 83 000 грн.

На специализированном портале "Монеты-ягодки" говорится, что среди всех известных разновидностей этого номинала дорого стоят лишь такие:

  • 1.14ГАм (мелкий гурт) — от 10 000 до 13 000 грн;
  • 1.34АБм — от 5 000 до 7 000 грн;
  • 3.11ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 9 000 грн;
  • 3.12ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 8 000 грн;
  • 3.31ЖАг (гладкий гурт) — от 8 000 до 16 000 грн;
  • 4ВАм (английский чекан) — от 14 000 до 20 000 грн.
За монетами охотятся нумизматы — какие копейки очень дорогие в Украине - фото 1
Объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек 1992 года. Фото: скриншот

25 копеек 1992 года

За штамп 5.1ДАг пользователь Violity установил цену 59 000 грн, хотя средняя стоимость копейки доходит до 5 000-7 000 грн. Владелец отметил, что монета редкая и пробная, с покрытием нитрид титана. Ее якобы чеканили специально для набора на Луганском станкостроительном заводе.

На портале "Монеты-ягодки" назвали несколько характеристик этой разновидности:

  • средний зуб трезубца округлый, толстый;
  • снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;
  • гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт гладкий, без насечек.
За монетами охотятся нумизматы — какие копейки очень дорогие в Украине - фото 2
Объявление о продаже монеты номиналом 25 копеек 1992 года. Фото: скриншот

Как известно, при чеканке монет использовали гладкие матрицы без рифления, поэтому все экземпляры вышли без насечек на гурте. Тираж не могли выпустить в обращение из-за "незавершенности", так что все изделия отдали на память работникам завода.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк Украины выпустил в обращение монеты из серии "Мы сильные. Мы вместе", посвятив их трем областям — Запорожской, Херсонской и Харьковской. Монеты уже доступны для использования.

Также мы писали, что со 2 марта 2026 года украинцы не смогут расплачиваться купюрами номиналов 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска. Их заменят монетами из-за потери платежеспособности.

деньги монеты продажа коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации