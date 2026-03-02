Монети України допоможуть заробити — які копійки коштують десятки тисяч гривень

За цими монетами полюють нумізмати — які копійки дуже дорого коштують
Поширеним способом заробітку серед українців є продаж старих монет, за якими полюють нумізмати. Окремі копійки ранніх років випуску, зокрема 1992-го, нині високо цінуються серед колекціонерів. Багато рідкісних металевих виробів уже продають на онлайн-майданчиках.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети українці намагалися продати за великі гроші.
10 копійок 1992 року
Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 10 копійок 1992 року випуску. Згідно з описом лоту, виріб алюмінієвий та пробний, з перших тиражів, які не потрапили в готівковий обіг. Ціна — 83 000 грн.
На спеціалізованому порталі "Монети-ягідки" йдеться, що серед усіх відомих різновидів цього номіналу дорого коштують лише такі:
- 1.14ГАм (дрібний гурт) — від 10 000 до 13 000 грн;
- 1.34АБм — від 5 000 до 7 000 грн;
- 3.11ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 9 000 грн;
- 3.12ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 8 000 грн;
- 3.31ЖАг (гладкий гурт) — від 8 000 до 16 000 грн;
- 4ВАм (англійський чекан) — від 14 000 до 20 000 грн.
25 копійок 1992 року
За штамп 5.1ДАг користувач Violity встановив ціну 59 000 грн, хоча середня вартість копійки доходить до 5 000-7 000 грн. Власник зазначив, що монета рідкісна і пробна, з покриттям нітрид титану. Її нібито карбували спеціально для набору на Луганському верстатобудівному заводі.
На порталі "Монети-ягідки" назвали кілька характеристик цього різновиду:
- середній зуб тризуба округлий, товстий;
- знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;
- гроно №2 у формі тупокутного трикутника;
- гурт гладкий, без насічок.
Як відомо, під час карбування монет використовували гладкі матриці без рифлення, тому всі екземпляри вийшли без насічок на гурті. Тираж не могли випустити в обіг через "незавершеність", тож усі вироби віддали на згадку працівникам заводу.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Національний банк України випустив в обіг монети з серії "Ми сильні. Ми разом", присвятивши їх трьох областям — Запорізькій, Херсонській та Харківській. Монети вже доступні для використання.
Також ми писали, що з 2 березня 2026 року українці не зможуть розплачуватися купюрами номіналів 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років випуску. Їх замінять монетами через втрату платоспроможності.
Читайте Новини.LIVE!