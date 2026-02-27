Головне нововведення березня 2026 року — що чекає всіх українців навесні

В Україні виведуть з обігу купюри давніх років емісії. Фото: Новини.LIVE

Березень 2026 року приготував для українців багато нововведень, головним серед яких є використання грошей. Невдовзі частину готівкових купюр повністю вилучать з обігу, тож розрахуватися ними за товари чи послуги буде неможливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Реклама

Читайте також:

Які купюри виведуть з обігу

Йдеться про гривні старого зразка, термін експлуатації яких давно минув. НБУ попередив про втрату платоспроможності банкнотами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років випуску. З 2 березня ці номінали буде заборонено використовувати в готівкових розрахунках, бо вони вважатимуться недійними.

"Купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років", — уточнили в Нацбанку.

Якщо до 2 березня громадяни не встигнуть позбутися готівки, вони матимуть змогу обміняти недійсні гроші на монети відповідних номіналів. Часу для заміни буде вдосталь:

у всіх відділеннях фінансових установ — до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк і ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року включно;

в НБУ — безстроково.

Зазначимо, поступове вилучення з обігу гривень 2003-2007 рр. почалося близько шість років тому. З 1 жовтня 2020-го обмежили використання банкнот номіналами 1 та 2 грн, а з 1 січня 2023-го — номіналами 5 і 10 грн.

Нові гривні в обігу

Раніше ми розповідали, що Національний банк готувався до планового оновлення готівки, тож випустив нові купюри по 200 грн. Вони надійшли в обіг з 25 лютого 2026 року. Головна відмінність від попереднього тиражу — в дизайні.

На зворотній бік всіх паперових екземплярів помістили патріотичний напис: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Інші елементи залишилися незмінними та аналогічними до банкнот зразка 2019 року.

Регулятор уже оновив подібним чином деякі інші купюри, починаючи з 2024 року. Станом на кінець лютого 2026-го патріотичний напис присутній на номіналах 20, 50, 500 і 1000 грн. Невдовзі планується оновлення 100 грн, про що НБУ повідомить окремо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ЄС готується до випуску нових купюр євро зі зміненим дизайном. Замість абстрактних елементів і будівель на банкноти хочуть помістити птахів і річки або портрети відомих науковців/митців.

Також ми писали, що українцям варто брати в ЄС картку MasterCard, оскільки ця платіжна система переводить валюту одразу в євро. Натомість власники Visa стикнуться з подвійною конвертацією за кордоном.