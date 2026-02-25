Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В ЄС випустять нові купюри — як зміняться і що робити зі старими євро

В ЄС випустять нові купюри — як зміняться і що робити зі старими євро

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:06
Нові купюри євро на підході — до чого готуються в ЄС і який прогрес редизайну
Купюри євро змінять дизайн до кінця десятиліття. Фото: Pexels

Вперше з 2002 року дизайн європейської валюти планують докорінно змінити. В обіг випустять купюри третьої серії, які матимуть інший зовнішній вигляд порівняно з попередніми двома. Орієнтовний час — до кінця поточного десятиліття. Однак станом на кінець лютого 2026 року невідомо, яку тематику виберуть для нового дизайну.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Реклама
Читайте також:

Який прогрес редизайну купюр євро

До кінця березня 2026 року дизайнери мають час, аби подати ідеї стосовно зовнішнього вигляду банкнот. Конкурс завершиться в червні, після чого ЄЦБ проведе громадське опитування та дізнається думку європейців. Остаточне рішення буде ухвалене до кінця 2026-го.

"Рада керівних органів вирішить, коли розпочати виробництво та випуск нових банкнот євро. Поки що немає встановленої дати, коли купюри надійдуть в обіг, але пройде ще кілька років, перш ніж вони потраплять до вашого гаманця", — йдеться на сайті ЄЦБ.

Що можуть зобразити на євро

Рада ЄЦБ ухвалила два пріоритетні напрями дизайну: природа і європейська культура. Перша тема має на меті показати розмаїття і сталість екосистем ЄС, друга — познайомити з видатними постатями які змінили науку/мистецтво/історію.

Очікуваний дизайн купюр у напрямку "Європейська культура":

  • 5 євро — портрет Марії Каллас (фронтальна сторона), вуличні артисти (зворот);
  • 10 євро — портрет Людвіга ван Бетховена (фронтальна сторона), пісенний фестиваль з хором дітей та молоді (зворот);
  • 20 євро — портрет Марії Склодовської-Кюрі (фронтальна сторона), школа або університет із викладачем і студентами (зворот);
  • 50 євро — портрет Мігеля де Сервантеса Сааведра (фронтальна сторона), бібліотека з дорослими і дітьми (зворот);
  • 100 євро — портрет Леонардо да Вінчі (фронтальна сторона), зразки вуличного і сучасного мистецтва (зворот);
  • 200 євро — портрет Берти фон Зуттнер (фронтальна сторона), площа з розвагами і натовпом людей (зворот).

Очікуваний дизайн купюр у напрямку "Річки і птахи":

  • 5 євро — гірське джерело і птах стінолаз поруч із ландшафтом (фронтальна сторона), будівля Європейського парламенте (зворот);
  • 10 євро — водоспад і птах зимородок у водоймі (фронтальна сторона), будівля Європейської комісії (зворот);
  • 20 євро — долина річки та колонія бджолоїдок (фронтальна сторона), будівля Європейського центрального банку (зворот);
  • 50 євро — звивиста річка і білий лелека (фронтальна сторона), будівля Суду ЄС (зворот);
  • 100 євро — гирло річки і птах чоботар у польоті (фронтальна сторона), будівлі Європейської Ради та Ради ЄС (зворот);
  • 200 євро — морський пейзаж і сула атлантична у польоті над хвилями (фронтальна сторона), будівля Європейського суду аудиторів (зворот).

Передбачається, що протягом кількох років після затвердження дизайну нові купюри надрукують і випустять у готівковий обіг. Вони перебуватимуть в ужитку паралельно з банкнотами першої та другої серії, жодних обмежень щодо використання євро старого зразка не буде.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто користуватися в Європі платіжною системою MasterCard, оскільки вона конвертує іноземну валюту одразу в євро. Натомість Visa спочатку переводить платежі в долари.

Також ми писали, що деякі країни-члени ЄС не перейшли на євро як національну валюту. Зокрема Польща, Угорщина, Румунія та Чехія продовжують використовувати власні валюти і зберігати монетарну незалежність.

гроші євро готівка банкнота купюра
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації