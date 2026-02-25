Новые купюры евро на подходе — что подготовили в ЕС и какой прогресс редизайна

Купюры евро изменят дизайн до конца десятилетия. Фото: Pexels

Впервые с 2002 года дизайн европейской валюты планируют в корне изменить. До конца текущего десятилетия в обращении появятся купюры третьей серии, которые будут сильно отличаться от предыдущих двух внешним видом. Однако по состоянию на конец февраля 2026 года неизвестно, какую тематику выберут для нового дизайна.

Какой прогресс редизайна купюр евро

До конца марта 2026 года у дизайнеров есть время, чтобы подать идеи относительно внешнего вида банкнот. Конкурс завершится в июне, после чего ЕЦБ проведет общественный опрос и узнает мнение европейцев. Окончательное решение примут до конца 2026-го.

"Совет руководящих органов решит, когда начать производство и выпуск новых банкнот евро. Пока нет установленной даты, когда купюры поступят в обращение, но пройдет еще несколько лет, прежде чем они попадут в ваш кошелек", — говорится на сайте ЕЦБ.

Что могут изобразить на евро

Совет ЕЦБ принял два приоритетных направления дизайна: природа и европейская культура. Первая тема имеет целью показать разнообразие и постоянство экосистем ЕС, вторая — познакомить с выдающимися фигурами, изменившими науку/искусство/историю.

Ожидаемый дизайн купюр в направлении "Европейская культура":

5 евро — портрет Марии Каллас (фронтальная сторона), уличные артисты (оборот);

10 евро — портрет Людвига ван Бетховена (фронтальная сторона), песенный фестиваль с хором детей и молодежи (оборот);

20 евро — портрет Марии Склодовской-Кюри (фронтальная сторона), школа или университет с преподавателем и студентами (оборот);

50 евро — портрет Мигеля де Сервантеса Сааведра (фронтальная сторона), библиотека со взрослыми и детьми (оборот);

100 евро — портрет Леонардо да Винчи (фронтальная сторона), образцы уличного и современного искусства (оборот);

200 евро — портрет Берты фон Зуттнер (фронтальная сторона), площадь с развлечениями и толпой людей (оборот).

Ожидаемый дизайн купюр в направлении "Реки и птицы":

5 евро — горный источник и птица стенолаз рядом с ландшафтом (фронтальная сторона), здание Европейского парламента (оборот);

10 евро — водопад и птица зимородок в водоеме (фронтальная сторона), здание Европейской комиссии (оборот);

20 евро — долина реки и колония пчеломаток (фронтальная сторона), здание Европейского центрального банка (оборот);

50 евро — извилистая река и белый аист (фронтальная сторона), здание Суда ЕС (оборот);

100 евро — устье реки и птица сапожник в полете (фронтальная сторона), здания Европейского Совета и Совета ЕС (оборот);

200 евро — морской пейзаж и северная олуша в полете над волнами (фронтальная сторона), здание Европейского суда аудиторов (оборот).

Предполагается, что в течение нескольких лет после утверждения дизайна новые купюры напечатают и выпустят в наличное обращение. Они будут находиться в употреблении параллельно с банкнотами первой и второй серии, никаких ограничений по использованию евро старого образца не будет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит пользоваться в Европе платежной системой MasterCard, поскольку она конвертирует иностранную валюту сразу в евро. Зато Visa сначала переводит платежи в доллары.

Также мы писали, что некоторые страны-члены ЕС не перешли на евро как национальную валюту. В частности Польша, Венгрия, Румыния и Чехия продолжают использовать собственные валюты и сохранять монетарную независимость.