Евро готовится к весне — что будет с курсом валюты в ближайшее время

Для максимально выгодного обмена валюты украинцы тщательно отслеживают курсовую динамику. Это помогает определять периоды, когда доллар или евро традиционно стоят дешевле. Однако нестабильная ситуация в мире часто делает невозможным прогнозы даже в краткосрочной перспективе.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

На показатели официального курса влияет соотношение в главной валютной паре. По состоянию на вторую половину февраля 2026 года зафиксировался показатель 1,18 долл./евро. Ослабление доллара стало результатом недоразумений между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в нескольких важных геополитических вопросах:

будущее НАТО;

финансирование вооружения;

таможенные тарифы;

отношения с Китаем и пр.

Пока Верховный Суд отменяет все глобальные пошлины Дональда Трампа, президент США угрожает ввести дополнительный тариф 10% на всю планету. Из-за растущего напряжения между двумя мировыми экономиками евро усиливается, а доллар слабеет, что негативно влияет на курс евро в Украине.

"Интересно, будет ли Европейский банк активно вмешиваться в ситуацию. Регулятор может выбрать вектор выжидания и наблюдения. Например, будет смотреть, начнется ли война США с Ираном. Существует много факторов — не только экономические, но и политические — которые влияют на курсовое образование евро к доллару", — добавил Алексей Плотников.

По его мнению, если соотношение в главной паре не пересечет психологический рубеж 1,20 долл./евро, а останется в текущем диапазоне, то в ближайшее время валюта в Украине резко дорожать или дешеветь не будет. Официальный курс прогнозируется на уровне 50,70-51,30 грн/евро.

Какую валюту выбрать для сбережений

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, какую иностранную валюту лучше выбрать украинцам для сохранения своих финансов. Из-за постоянных курсовых колебаний и нестабильности мировых рынков вопрос защиты денег от обесценивания весьма актуален.

"Гривна остается основной валютой для ежедневных расходов, однако не подходит для долгосрочного хранения. Доллар традиционно считается "тихой гаванью" для сбережений. Евро часто используют те, кто имеет расходы или доходы в ЕС", — отметил эксперт.

По его мнению, лучшим вариантом будет не останавливать выбор на одной валюте, а диверсифицировать капитал, то есть поделить сумму на несколько равнозначных частей. Это поможет сохранить баланс портфеля в случае резкого колебания курса доллара или евро, ведь пока одна валюта дешевеет, другая — дорожает.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие страны ЕС по состоянию на начало 2026 года не перешли на евро, а оставили свою национальную валюту. Они решили сохранить монетарную независимость вместо присоединения к общей еврозоне.

Также мы писали, какие доллары очень сложно обменять в Украине. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска, которые не содержат инфракрасной ленты, из-за чего усложняется проверка банкнот на подлинность.