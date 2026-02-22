Курс євро готується до весни — яких показників чекати найближчим часом

Пункт обміну валюти, де українці можуть купити чи продати євро. Фото: Новини.LIVE

Для максимально вигідного обміну валюти українці ретельно відслідковують курсову динаміку. Це допомагає з великою ймовірністю визначати періоди, коли долар/євро слабшають. Проте нестабільна ситуація у світі часто унеможливлює прогнози навіть у короткостроковій перспективі.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом євро в Україні

На показники офіційного курсу впливає співвідношення у головній валютній парі. Станом на другу половину лютого 2026 року зафіксувався показник 1,18 дол./євро. Послаблення долара стало результатом непорозумінь між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом у кількох важливих геополітичних питаннях:

майбутнє НАТО;

фінансування озброєння;

митні тарифи;

відносини з Китам тощо.

Поки Верховний Суд скасовує всі глобальні мита Дональда Трампа, президент США погрожує ввести додатковий тариф 10% на всю планету. Через зростаюче напруження між двома світовими економіками євро посилюється, а долар слабне, що негативно впливає на курс євро в Україні.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Цікаво, чи буде Європейський банк активно втручатися в ситуацію. Регулятор може обрати вектор вичікування і спостереження. Наприклад, буде дивитися, чи почнеться війна США з Іраном. Існує багато чинників — не лише економічні, але й політичні — які впливають на курсове утворення євро до долара", — додав Олексій Плотніков.

На його думку, якщо співвідношення у головній парі не перетне психологічну межу 1,20 дол./євро, а залишиться в поточному діапазоні, то найближчим часом валюта в Україні різко дорожчати або дешевшати не буде. Офіційний курс прогнозується на рівні 50,70-51,30 грн/євро.

Яку валюту обрати для заощаджень

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, яку іноземну валюту краще обрати українцям для збереження своїх фінансів. Через постійні курсові коливання і нестабільність світових ринків питання захисту грошей від знецінення неабияк актуальне.

"Гривня залишається основною валютою для щоденних витрат, проте не підходить для довгострокового зберігання. Долар традиційно вважається "тихою гаванню" для заощаджень. Євро часто використовують ті, хто має витрати або доходи в ЄС", — зазначив експерт.

На його думку, найкращим варіантом буде не зупиняти вибір на одній валюті, а диверсифікувати капітал, тобто поділити суму на кілька рівнозначних частин. Це допоможе зберегти баланс портфеля у випадку різкого коливання курсу долара чи євро, бо поки одна валюта дешевшає, інша — дорожчає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало країн ЄС станом на початок 2026 року не перейшли на євро, а залишили свою національну валюту. Вони вирішили зберегти монетарну незалежність замість приєднання до спільної єврозони.

Також ми писали, які долари дуже складно обміняти в Україні. Йдеться про купюри 1996 року випуску, які не містять інфрачервоної стрічки, через що ускладнюється перевірка банкнот на справжність.