Курси долара і євро у специфічній ситуації — що буде з валютою наприкінці зими

Українці регулярно слідкують за тенденціями на валютному ринку, аби вигідно здійснювати купівлю-продаж доларів/євро в банках та обмінниках. Офіційні курси коливалися в копійчаному діапазоні протягом лютого 2026 року, оскільки висхідний тренд загальмувався. Однак позитивних очікувань найближчим часом немає.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсів долара і євро наприкінці зими.

Що буде з курсом долара в Україні

У період з 1 по 20 лютого офіційний курс гривні до долара коливався в межах 42,81-43,29 грн/дол. Повільна девальвація продовжується, але різка висхідна динаміка, яка спостерігалася у січні, відступила. До кінця зими 2026 року навряд чи відбудуться зрушення, здатні сколихнути ринок і призвести до несподіваного дорожчання/здешевлення американської валюти.

"Я не бачу сигналів, що в нас зупиниться війна, буде скасований воєнний стан і протягом місяця почнеться відновлення України. Такі події, можливо, загальмували би знецінення гривні. Але найближчим часом загальна ситуація не зміниться, отже курс буде аналогічним", — зазначив економіст.

За його словами, до знецінення національної валюти може призвести припинення західної фінансової допомоги, проблеми на фронті, зміна влади та інші непередбачувані події. До укріплення гривні — початок відбудови України, посилення інвестицій з-за кордону, наплив іноземців з готівкою тощо.

Але станом на кінець лютого ситуація залишається контрольованою і передбачуваною. Офіційний курс гривні до долара перебуватиме у сталому діапазоні 42,80-43,40 грн/дол. Національний банк буде втримувати показники на тому рівні, якого вимагає динамічний валютний ринок.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро в лютому 2026 року опустився до нижньої позначки 50,76 грн і піднявся до верхнього показника 51,25 грн. Співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на 1,18 дол./євро. За словами Олексія Плотнікова, між США та ЄС присутні непорозуміння щодо:

майбутнього НАТО;

фінансування озброєнь;

митних тарифів;

відносин із Китайською Народною Республікою та ін.

Ці питання викликають напруження між двома світовими економіками і негативно впливають на курс. Однак експерт переконаний, що найближчим часом американська валюта не послабиться до 1,20 дол./євро.

"Цікаво, чи буде Європейський банк активно втручатися в ситуацію. Регулятор може обрати вектор вичікування і спостереження. Наприклад, буде дивитися, чи почнеться війна США з Іраном. Існує багато чинників — не лише економічні, але й політичні — які впливають на курсове утворення євро до долара", — констатував Плотніков.

На його думку, євро раптово дорожчати або дешевшати наприкінці лютого не буде. Якщо в головній парі зафіксується співвідношення 1,18-1,19 дол./євро, то офіційний курс в Україні залишиться в діапазоні 50,70-51,30 грн/євро.

