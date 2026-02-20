Курсы доллара и евро в специфической ситуации — чего ждать украинцам в конце зимы

Актуальные курсы доллара и евро в обменном пункте Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно следят за тенденциями на валютном рынке, чтобы выгодно осуществлять куплю-продажу долларов/евро в банках и обменниках. В течение февраля 2026 года официальные курсы умеренно колебались, а восходящая тенденция отступила. Однако позитивных ожиданий в ближайшее время нет.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курсов доллара и евро в конце зимы.

В период с 1 по 20 февраля официальный курс гривны к доллару колебался в пределах 42,81-43,29 грн/долл. Медленная девальвация продолжается, но резкая восходящая динамика, которая наблюдалась в январе, отступила. До конца зимы 2026 года вряд ли произойдут сдвиги, способные всколыхнуть рынок и привести к неожиданному удорожанию/подешевению американской валюты.

"Я не вижу сигналов, что у нас остановится война, будет отменено военное положение и в течение месяца начнется восстановление Украины. Такие события, возможно, затормозили бы обесценивание гривны. Но в ближайшее время общая ситуация не изменится, следовательно курс будет аналогичным", — отметил экономист.

Колебания официального курса гривны к доллару в январе-феврале. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, к обесцениванию национальной валюты может привести прекращение западной финансовой помощи, проблемы на фронте, смена власти и другие непредсказуемые события. К укреплению гривны — начало восстановления Украины, усиление инвестиций из-за рубежа, наплыв иностранцев с наличными и пр.

Но по состоянию на конец февраля ситуация остается контролируемой и предсказуемой. Официальный курс гривны к доллару будет находиться в постоянном диапазоне 42,80-43,40 грн/долл. Национальный банк будет удерживать показатели на том уровне, которого требует динамичный валютный рынок.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро в феврале 2026 года опустился до нижней отметки 50,76 грн и поднялся до верхнего показателя 51,25 грн. Соотношение в главной валютной паре зафиксировалось на 1,18 долл./евро. По словам Алексея Плотникова, между США и ЕС присутствуют недоразумения относительно:

будущего НАТО;

финансирования вооружений;

таможенных тарифов;

отношений с Китайской Народной Республикой и др.

Эти вопросы вызывают напряжение между двумя мировыми экономиками и негативно влияют на курс. Однако эксперт убежден, что в ближайшее время американская валюта не ослабнет до 1,20 долл./евро.

Динамика официального курса гривны к евро в январе-феврале. Фото: скриншот/НБУ

"Интересно, будет ли Европейский банк активно вмешиваться в ситуацию. Регулятор может выбрать вектор выжидания и наблюдения. Например, будет смотреть, начнется ли война США с Ираном. Существует много факторов — не только экономические, но и политические — которые влияют на курсовое образование евро к доллару", — констатировал Плотников.

По его мнению, евро внезапно дорожать или дешеветь в конце февраля не будет. Если в главной паре зафиксируется соотношение 1,18-1,19 долл./евро, то официальный курс в Украине останется в диапазоне 50,70-51,30 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам очень трудно обменять доллары старого образца — выпущенные до 1996 года. Купюры не содержат инфракрасной ленты, что затрудняет проверку на подлинность в банках и обменниках.

Также мы писали, с какой банковской картой выгоднее путешествовать. Это зависит от платежной системы: MasterCard проводит платежи в евро, а Visa — в долларах. Поэтому присутствует двойная конвертация.