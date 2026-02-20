Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курсы доллара и евро вдохновлены приближением весны — к чему готовиться

Курсы доллара и евро вдохновлены приближением весны — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 16:10
Курсы доллара и евро в специфической ситуации — чего ждать украинцам в конце зимы
Актуальные курсы доллара и евро в обменном пункте Киева. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно следят за тенденциями на валютном рынке, чтобы выгодно осуществлять куплю-продажу долларов/евро в банках и обменниках. В течение февраля 2026 года официальные курсы умеренно колебались, а восходящая тенденция отступила. Однако позитивных ожиданий в ближайшее время нет.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курсов доллара и евро в конце зимы.

Реклама
Читайте также:

Что будет с курсом доллара в Украине

В период с 1 по 20 февраля официальный курс гривны к доллару колебался в пределах 42,81-43,29 грн/долл. Медленная девальвация продолжается, но резкая восходящая динамика, которая наблюдалась в январе, отступила. До конца зимы 2026 года вряд ли произойдут сдвиги, способные всколыхнуть рынок и привести к неожиданному удорожанию/подешевению американской валюты.

"Я не вижу сигналов, что у нас остановится война, будет отменено военное положение и в течение месяца начнется восстановление Украины. Такие события, возможно, затормозили бы обесценивание гривны. Но в ближайшее время общая ситуация не изменится, следовательно курс будет аналогичным", — отметил экономист.

Курсы доллара и евро вдохновлены приближением весны — к чему готовиться - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару в январе-феврале. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, к обесцениванию национальной валюты может привести прекращение западной финансовой помощи, проблемы на фронте, смена власти и другие непредсказуемые события. К укреплению гривны — начало восстановления Украины, усиление инвестиций из-за рубежа, наплыв иностранцев с наличными и пр.

Но по состоянию на конец февраля ситуация остается контролируемой и предсказуемой. Официальный курс гривны к доллару будет находиться в постоянном диапазоне 42,80-43,40 грн/долл. Национальный банк будет удерживать показатели на том уровне, которого требует динамичный валютный рынок.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро в феврале 2026 года опустился до нижней отметки 50,76 грн и поднялся до верхнего показателя 51,25 грн. Соотношение в главной валютной паре зафиксировалось на 1,18 долл./евро. По словам Алексея Плотникова, между США и ЕС присутствуют недоразумения относительно:

  • будущего НАТО;
  • финансирования вооружений;
  • таможенных тарифов;
  • отношений с Китайской Народной Республикой и др.

Эти вопросы вызывают напряжение между двумя мировыми экономиками и негативно влияют на курс. Однако эксперт убежден, что в ближайшее время американская валюта не ослабнет до 1,20 долл./евро.

Курсы доллара и евро вдохновлены приближением весны — к чему готовиться - фото 2
Динамика официального курса гривны к евро в январе-феврале. Фото: скриншот/НБУ

"Интересно, будет ли Европейский банк активно вмешиваться в ситуацию. Регулятор может выбрать вектор выжидания и наблюдения. Например, будет смотреть, начнется ли война США с Ираном. Существует много факторов — не только экономические, но и политические — которые влияют на курсовое образование евро к доллару", — констатировал Плотников.

По его мнению, евро внезапно дорожать или дешеветь в конце февраля не будет. Если в главной паре зафиксируется соотношение 1,18-1,19 долл./евро, то официальный курс в Украине останется в диапазоне 50,70-51,30 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам очень трудно обменять доллары старого образца — выпущенные до 1996 года. Купюры не содержат инфракрасной ленты, что затрудняет проверку на подлинность в банках и обменниках.

Также мы писали, с какой банковской картой выгоднее путешествовать. Это зависит от платежной системы: MasterCard проводит платежи в евро, а Visa — в долларах. Поэтому присутствует двойная конвертация.

курс валют курс доллара курс евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации