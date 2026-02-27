Главное нововведение марта 2026 года — к чему готовиться всем украинцам весной

В Украине выведут из обращения купюры давних лет эмиссии. Фото: Новини.LIVE

Март 2026 года приготовил для украинцев много нововведений, главным среди которых является использование денег. В ближайшее время наши граждане не смогут расплатиться за товары/услуги некоторыми наличными купюрами, поскольку их полностью выведут из обращения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие купюры выведут из обращения

Речь идет о гривнах старого образца, срок эксплуатации которых давно истек. НБУ предупредил о потере платежеспособности банкнотами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска. Со 2 марта эти номиналы будет запрещено использовать в наличных расчетах, поскольку они будут считаться недействительными.

"Купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен пока почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет", — уточнили в Нацбанке.

Если до 2 марта граждане не успеют избавиться от наличных, они смогут обменять недействительные деньги на монеты соответствующих номиналов. Времени для замены будет достаточно:

во всех отделениях финансовых учреждений — до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ) — до 28 февраля 2029 года включительно;

в НБУ — бессрочно.

Отметим, постепенное изъятие из обращения гривен 2003-2007 гг. началось около шести лет назад. С 1 октября 2020-го ограничили использование банкнот номиналами 1 и 2 грн, а с 1 января 2023-го — номиналами 5 и 10 грн.

Новые гривны в обращении

Ранее мы рассказывали, что Национальный банк готовился к плановому обновлению наличности, поэтому выпустил новые купюры по 200 грн. Они поступили в обращение с 25 февраля 2026 года. Главное отличие от предыдущего тиража — в дизайне.

На обратную сторону всех бумажных экземпляров поместили патриотическую надпись: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Другие элементы остались неизменными и аналогичными банкнотам образца 2019 года.

Регулятор уже обновил подобным образом некоторые другие купюры, начиная с 2024 года. По состоянию на конец февраля 2026-го патриотическая надпись присутствует на номиналах 20, 50, 500 и 1000 грн. Вскоре планируется обновление 100 грн, о чем НБУ сообщит отдельно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ЕС готовится к выпуску новых купюр евро с измененным дизайном. Вместо абстрактных элементов и зданий на банкноты хотят поместить птиц и реки либо портреты известных ученых/художников.

Также мы писали, что украинцам стоит брать в ЕС карту MasterCard, поскольку эта платежная система переводит валюту сразу в евро. Зато владельцы Visa столкнутся с двойной конвертацией за рубежом.