Монети України можна дорого продати — які копійки принесуть хороший заробіток

Українські монети можуть принести власникам великий дохід. Фото: НБУ/Flickr

Деякі старі українські монети дорого коштують, оскільки за ними полюють колекціонери. На онлайн-аукціонах часто намагаються продати металеві вироби за шалені гроші — інколи ціни досягають десятків і сотень тисяч гривень. Ми відібрали дві рідкісні копійки, які власники намагалися реалізувати нумізматам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети можуть принести українцям великий заробіток у 2026 році.

10 копійок 1992 року

Номінал карбували на Луганському верстатобудівному заводі різними штемпелями, що призвело до появи багатьох штампів. Користувач Violity опублікував оголошення про продаж латунного пробного виробу 3.12ВАк за 52 000 грн. Серед основних характеристик — ягоди не торкаються канта, а зерна в 5-му та 7-му колосках замкнені.

Оголошення про продаж монети номіналом 10 копійок. Фото: скриншот

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", існує багато дорогих різновидів номіналу 10 копійок 1992 року виготовлення, однак щодо штампу 3.12ВАк інформації немає. Оскільки важко визначити середню ціну, краще шукати в гаманці інші екземпляри, щоб уникнути шахрайства:

1.14ГАм (дрібний гурт) — від 10 000 до 13 000 грн;

1.34АБм — від 5 000 до 7 000 грн;

3.11ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 9 000 грн;

3.12ДАм (шестиягідник) — від 6 000 до 8 000 грн;

3.31ЖАг (гладкий гурт) — від 8 000 до 16 000 грн;

4ВАм (англійський чекан) — від 14 000 до 20 000 грн.

15 копійок 1992 року

Українці ніколи не використовували в готівкових розрахунках монети номіналом 15 копійок. Дійсно, такі вироби не потрапили в обіг, оскільки були пробними. Їх карбували як експериментальні партії, разом із номіналом 3 копійки, однак відмовилися від випуску.

Станом на 2026 рік 15 копійок вважаються нумізматичною рідкістю, тому вартість на онлайн-аукціонах може сягати 10 000-20 000 грн. Особливо цінуються монети з дефектом, наприклад, поворотом реверсу на 180 градусів або дзеркальними сторонами.

Оголошення про продаж монети номіналом 15 копійок. Фото: скриншот

Користувач Violity запропонував купити один екземпляр за 45 000 грн. Нетиповим є матеріал карбування — патронна сталь із латунним покриттям. Це спеціальний матеріал, призначений для виробництва гільз патронів стрілецької зброї.

Нагадаємо, Національний банк присвятив три пам’ятні обігові монети Запорізькій, Херсонській та Харківській областям України. Гроші мають номінал 10 грн і виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Також ми писали, що НБУ запропонував нові правила перевірки паперових грошей для пришвидшення вилучення зношених і застарілих обігових банкнот. До 12 березня 2026 року триває громадське обговорення.