Головна Метео Гідрометцентр попереджає про можливі морози в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає про можливі морози в Україні сьогодні

Дата публікації: 10 березня 2026 06:25
Погода сьогодні, 10 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 10 березня, надали синоптики. Буде невелика хмарність, але обійдеться без опадів.

Про це в понеділок, 9 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 10 березня 

Погода в Україні 10 березня 2026 року
Карта "Погода в Україні 10 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно південно-західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі температура знизиться до +3...-2 °С. Удень очікується +10...+15 °С, а в Карпатах, на Чернігівщині та на Сумщині — +6...+11 °С.

Температури в Україні 10 березня 2026 року
Карта температур на 10 березня 2026 року від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість південно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині похолодає до +3...-2 °С, а у столиці — до +1...+3 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +13...+15 °С, а в області — до +10...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 10 березня опадів не очікується, буде сухо, сонячно й тепло. Максимальна температура в західних, центральних і південних областях — +12...+17 °С, у північних і східних регіонах — +10...+14 °С, а на північному сході — +9...+12 °С. 

Вітер із південного заходу буде помірним, часом рвучким.

У Києві передбачається сонячна погода. Повітря прогріватиметься до +12...+14 °С.

Раніше синоптики повідомили, що другий тиждень весни в Україні почався з тепла. 9 березня в деяких регіонах було до +17 °С.

Також ми писали, що впродовж найближчого тижня в Україну прийде справжня весна. Очікується потепління до +19 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
