Погода сегодня, 10 марта, в Украине — что прогнозируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на вторник, 10 марта. Ожидается небольшая облачность, но обойдется без осадков.

Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 10 марта

Карта "Погода в Украине 10 марта 2026 года" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью температура снизится до +3...-2 °С. Днем ожидается +10...+15 °С, а в Карпатах, на Черниговщине и на Сумщине — +6...+11 °С.

Карта температур на 10 марта 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра — 5–10 м/с. Ночью в Киевской области похолодает до +3...-2 °С, а в столице — до +1...+3 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +13...+15 °С, а в области — до +10...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 10 марта осадков не ожидается, будет сухо, солнечно и тепло. Максимальная температура в западных, центральных и южных областях — +12...+17 °С, в северных и восточных регионах — +10...+14 °С, а на северо-востоке — +9...+12 °С.

Ветер с юго-запада будет умеренным, временами порывистым.

В Киеве предполагается солнечная погода. Воздух прогреется до +12...+14 °С.

Ранее синоптики сообщили, что вторая неделя весны в Украине началась с тепла. 9 марта в некоторых регионах было до +17 °С.

Также мы писали, что в течение ближайшей недели в Украину придет настоящая весна. Ожидается потепление до +19 °С.