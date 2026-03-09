Видео
Україна
Видео

Украинцы продают старые копейки за большие деньги — две ценные монеты

Дата публикации 9 марта 2026 08:10
Монеты Украины можно дорого продать — какие копейки сулят большой заработок
Украинские монеты могут принести владельцам большой доход. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые старые украинские монеты дорого стоят, поскольку за ними охотятся коллекционеры. На онлайн-аукционах можно найти много металлических экземпляров за бешеные деньги — от десятков до сотен тысяч гривен. Мы отобрали две ценные копейки, которые владельцы пытались продать нумизматам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты могут принести украинцам большой заработок в 2026 году.

Читайте также:

10 копеек 1992 года

Номинал чеканили на Луганском станкостроительном заводе разными штемпелями, что привело к появлению многих штампов. Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже латунного пробного изделия 3.12ВАк за 52 000 грн. Среди основных характеристик — ягоды не касаются канта, а зерна в 5-м и 7-м колосках замкнуты.

Украинцы продают старые копейки за большие деньги — две ценные монеты - фото 1
Объявление о продаже монеты номиналом 10 копеек. Фото: скриншот

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", существует много дорогих разновидностей номинала 10 копеек 1992 года изготовления, однако по штампу 3.12ВАк информации нет. Поскольку трудно определить среднюю цену, лучше искать в кошельке другие экземпляры, дабы избежать мошенничества:

  • 1.14ГАм (мелкий опт) — от 10 000 до 13 000 грн;
  • 1.34АБм — от 5 000 до 7 000 грн;
  • 3.11ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 9 000 грн;
  • 3.12ДАм (шестиягодник) — от 6 000 до 8 000 грн;
  • 3.31ЖАг (гладкий гурт) — от 8 000 до 16 000 грн;
  • 4ВАм (английский чекан) — от 14 000 до 20 000 грн.

15 копеек 1992 года

Украинцы никогда не использовали в наличных расчетах монеты номиналом 15 копеек. Действительно, такие изделия не попали в обращение, поскольку были пробными. Их чеканили как экспериментальные партии, вместе с номиналом 3 копейки, однако отказались от выпуска.

По состоянию на 2026 год 15 копеек считаются нумизматической редкостью, поэтому стоимость на онлайн-аукционах может достигать 10 000-20 000 грн. Особенно ценятся монеты с дефектом, например, поворотом реверса на 180 градусов или зеркальными сторонами.

Украинцы продают старые копейки за большие деньги — две ценные монеты - фото 2
Объявление о продаже монеты номиналом 15 копеек. Фото: скриншот

Пользователь Violity предложил купить один экземпляр за 45 000 грн. Нетипичным является материал чеканки — патронная сталь с латунным покрытием. Это специальный материал, предназначенный для производства гильз патронов стрелкового оружия.

Напомним, Национальный банк посвятил три памятные оборотные монеты Запорожской, Херсонской и Харьковской областям Украины. Деньги имеют номинал 10 грн и изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Также мы писали, что НБУ предложил новые правила проверки бумажных денег для ускорения изъятия изношенных и устаревших оборотных банкнот. До 12 марта 2026 года продолжается общественное обсуждение.

аукцион деньги монеты коллекционер копейки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
