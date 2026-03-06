Відео
Головна Економіка В Україні залишилися купюри шести номіналів — які гривні можна використати

В Україні залишилися купюри шести номіналів — які гривні можна використати

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 13:50
Монети замість паперових грошей — яка доля спіткала купюри 1, 2, 5 та 10 грн
Купюри по 1, 2, 5 та 10 грн замінили монетами. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк регулярно виводить з обігу гривні для покращення якості готівки, яка перебуває в активній експлуатації. Без статусу платіжного засобу залишилися купюри деяких номіналів станом на березень 2026 року. Вони не можуть надалі використовуватися громадянами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

Які номінали недійсні в Україні

Регулятор зобов’язаний випускати банкноти/монети з сучасним дизайном і надійними елементами захисту для мінімізації ризиків шахрайських дій. За час існування національної валюти України — гривні — в обіг випустили чотири покоління купюр.

"Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу", — пояснили в НБУ.

За інформацією Держпродспоживслужби, українці почали скаржитися, що в магазинах, банках, громадському транспорті та сервісних закладах відмовляються приймати номінали 1, 2, 5 та 10 грн. Це не порушення закону "Про захист прав споживачів", оскільки купюри зразка 2003-2007 років повністю втратили платоспроможність.

"Станом на зараз усі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, незалежно від року випуску та дизайну, не є платіжним засобом. Їх замінили відповідні обігові монети", — уточнили фахівці.

Паперові гроші можна замінити на монети в банківських установах та уповноважених підрозділах НБУ. Плата за обмін не стягується.

Які гривні можна використовувати

Засобами платежу в Україні залишилися банкноти третього (частково) і четвертого поколінь. Наші громадяни можуть використовувати в розрахункових операціях купюри таких номіналів без обмежень:

  • 20 грн зразка 2018 року;
  • 50 грн зразка 2019 року;
  • 100 грн зразка 2014 року;
  • 200 грн зразка 2019 року;
  • 500 грн зразка 2015 року;
  • 1000 грн зразка 2019 року.

Поступово вилучають з готівкового обігу банкноти 20 грн зразка 2003 року, 50 грн зразка 2004 року, 100 грн зразка 2005 року, 200 грн зразка 2007 року та 500 грн зразка 2006 року. З часом їх спіткає доля попередників — регулятор повідомить про втрату статусу платіжного засобу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ планує запровадити нові правила перевірки паперових грошей, аби швидше вилучати з обігу зношені та застарілі купюри. Зміни передбачають регулярні інспекції з залученням банків.

Також ми писали, які старі монети українці продають за шалені гроші. На онлайн-аукціоні Violity 10 копійок 1992 року випуску власник хотів реалізувати за 83 000 грн, а 25 копійок 1992 року — за 59 000 грн.

НБУ гривня гроші монети купюра
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
