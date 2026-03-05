Ці купюри гривні вивели з обігу — в НБУ уточнили, які саме гроші вже недійсні

Деякі гривні повністю втратили статуc платіжного засобу. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України здійснює контроль за готівкою, аби в обігу перебували купюри з сучасними елементами захисту і покращеним дизайном. Частиною цього обов'язку стало повноцінне виведення з ужитку номіналів 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років із 2 березня. Однак у деяких громадян виникли питання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

Які купюри гривні вже недійсні

На початку березня 2026 року перестали бути засобами платежу банкноти зразків 2003-2007 років. Ними більше не можна користуватися в розрахункових операціях — торговельні мережі, банки та інші установи не приймають номінали 1, 2, 5 та 10 грн. У соцмережах між деякими українцями виникли дискусії, що насправді означає теза про зразок.

"Дехто подумав, що йдеться про рік випуску, зазначений на звороті кожної банкноти. Ні, це не так. Під зразком мається на увазі не рік випуску, а дизайн. Тобто банкноти зразків 2003-2007 років — це ті, дизайн яких був осучаснений і затверджений у цей період", — уточнили в НБУ.

Втрата платоспроможності торкнулася купюр із таким дизайном:

синьо-жовта одиничка;

коричнева двійка;

синя п’ятірка;

червона десятка.

В Україні вивели з обігу всі купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 грн. Фото: НБУ

Вони заборонені до використання незалежно від року випуску, вказаному на звороті. Адже Нацбанк поповнював готівковий обіг номіналами 1, 2, 5 та 10 грн навіть після 2007-го. Наприклад, купюри по 1 грн друкували до 2015 року, по 2 грн — до 2014 року, по 5 і 10 грн — до 2018 року.

Що робити зі старими гривнями

Факт втрати статусу платіжного засобу не означає, що гроші доведеться викинути. Національний банк та інші фінансові установи приймають готівку для заміни на монети чи купюри нового зразка. Термін, відведений для обміну, відрізняється:

у відділеннях усіх банків — до 26 лютого 2027 року включно;

у відділеннях уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 26 лютого 2027 року включно;

в НБУ — наразі безстроково.

До речі, станом на березень 2026 року всі купюри 1, 2, 5 та 10 грн перестали бути засобами платежу, оскільки їх поступово вилучали з обігу ще раніше. Гривні попередніх зразків і дизайнів повністю вивели з ужитку шість років тому — з жовтня 2020-го. Дійсними залишилися тільки номінали 20, 50, 100, 200, 500 і 1 000 грн.

