НБУ вывел из обращения гривны — все ли купюры теперь недействительны

НБУ вывел из обращения гривны — все ли купюры теперь недействительны

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 16:10
Эти купюры вывели из обращения — в НБУ уточнили, какие именно гривны недействительны
Некоторые гривны полностью потеряли статус платежного средства. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины осуществляет контроль за наличными, дабы в обращении находились купюры с современными элементами защиты и улучшенным дизайном. Для этого со 2 марта регулятор полностью вывел из употребления номиналы 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов. Однако у некоторых граждан возникли вопросы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

Читайте также:

Какие купюры гривны уже недействительны

В начале марта 2026 года перестали быть средствами платежа банкноты образцов 2003-2007 годов. Ими больше нельзя пользоваться в расчетных операциях — торговые сети, банки и другие учреждения не принимают номиналы 1, 2, 5 и 10 грн. В соцсетях между некоторыми украинцами возникли дискуссии, что на самом деле означает тезис об образце.

"Некоторые подумали, что речь идет о годе выпуска, указанном на обороте каждой банкноты. Нет, это не так. Под образцом имеется в виду не год выпуска, а дизайн. То есть банкноты образцов 2003-2007 годов — это те, дизайн которых был осовременен и утвержден в этот период", — уточнили в НБУ.

Потеря платежеспособности коснулась купюр с таким дизайном:

  • сине-желтая единичка;
  • коричневая двойка;
  • синяя пятерка;
  • красная десятка.
НБУ вывел из обращения гривны — все ли купюры теперь недействительны - фото 1
В Украине вывели из обращения все купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн. Фото: НБУ

Они запрещены к использованию независимо от года выпуска, указанного на обороте. Ведь Нацбанк пополнял наличный оборот номиналами 1, 2, 5 и 10 грн даже после 2007-го. Например, купюры по 1 грн печатали до 2015 года, по 2 грн — до 2014 года, по 5 и 10 грн — до 2018 года.

Что делать со старыми гривнами

Факт утраты статуса платежного средства не означает, что деньги придется выбросить. Национальный банк и другие финансовые учреждения принимают наличные для замены на монеты или купюры нового образца. Срок, отведенный для обмена, отличается:

  • в отделениях всех банков — до 26 февраля 2027 года включительно;
  • в отделениях уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 26 февраля 2027 года включительно;
  • в НБУ — пока бессрочно.

Кстати, по состоянию на март 2026 года все купюры 1, 2, 5 и 10 грн перестали быть средствами платежа, поскольку их постепенно изымали из обращения еще раньше. Гривны предыдущих образцов и дизайнов полностью вывели из употребления шесть лет назад — с октября 2020-го. Действительными остались только номиналы 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ обновил правила карточных переводов без открытия банковского счета. Теперь операции проходят с обязательным подтверждением и чеком, а сервисы могут автоматически подставлять данные плательщика.

Также мы писали, что украинцам могут отказать в обмене долларов. Среди распространенных причин — купюры старого образца, наличие признаков сильного износа и сомнения в платежеспособности наличных.

