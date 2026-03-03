Видео
Главная Экономика НБУ меняет правила перевода денег без открытия счета — что известно

НБУ меняет правила перевода денег без открытия счета — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 16:10
Перевод денег через платежные сервисы и терминалы самообслуживания — что решил изменить НБУ
Человек вставляет карточку в терминал. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил новые правила для переводов средств без открытия банковского счета, когда деньги списываются прямо с карты. Теперь финансовые компании будут работать по конкретным нормам, которые делают платежи удобнее для людей и прозрачнее для государства.

О том, как изменятся правила перевода денег без открытия банковского счета, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие изменения ввел НБУ

Согласно постановлению Правления НБУ № 20 от 26 февраля 2026 года, новые правила будут иметь ряд преимуществ для украинцев:

  • Меньше бюрократии

При оплате коммуналки через платежные сервисы больше не обязательно вводить ФИО и ИНН. Это делает процесс проще и быстрее для людей.

  • Безопасность для клиентов

Каждая операция теперь проходит отдельной транзакцией. Перед подтверждением оплаты сервис показывает все реквизиты, а после списания денег пользователь получает чек или подтверждение об успехе операции.

  • Удобство и автозаполнение

Плательщик сможет указать, кто именно получает деньги. Это полезно, когда один человек платит налоги или сборы за другого. Государственная налоговая служба сможет правильно зачислить платеж тому лицу, у которого есть долг.

Также платежные сервисы теперь могут автоматически заполнять данные постоянных пользователей. Система подтягивает информацию о плательщике, назначение платежа, название получателя, код ЕГРПОУ и номер счета, например, для коммунальных услуг или налогов.

Когда начнут действовать новые правила и для кого они будут полезны

Перевод без открытия счёта — это когда деньги переводятся через терминалы, почту или онлайн-сервисы (EasyPay, City24, Portmone, iPay и другие) без создания счёта в компании. Например, так можно оплачивать:

  • интернет;
  • мобильную связь;
  • коммунальные услуги.

НБУ вводит эти изменения, чтобы сделать платежи более безопасными, защитить пользователей и предотвратить отмывание денег.

Новое постановление вступает в силу с 3 марта 2026 года. Финансовым компаниям дали шесть месяцев, чтобы обновить свои системы под новые требования.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины вводит новые правила проверки наличных денег. Это поможет быстрее забирать из обращения старые и поврежденные банкноты.

Также мы рассказывали, что в марте 2026 года украинцев ждут изменения в использовании денег: некоторые бумажные купюры скоро перестанут быть действительными, и ими уже нельзя будет рассчитываться.

НБУ деньги денежные переводы финансы терминалы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
