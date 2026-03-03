Перевод денег через платежные сервисы и терминалы самообслуживания — что решил изменить НБУ

Человек вставляет карточку в терминал. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил новые правила для переводов средств без открытия банковского счета, когда деньги списываются прямо с карты. Теперь финансовые компании будут работать по конкретным нормам, которые делают платежи удобнее для людей и прозрачнее для государства.

О том, как изменятся правила перевода денег без открытия банковского счета, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие изменения ввел НБУ

Согласно постановлению Правления НБУ № 20 от 26 февраля 2026 года, новые правила будут иметь ряд преимуществ для украинцев:

Меньше бюрократии

При оплате коммуналки через платежные сервисы больше не обязательно вводить ФИО и ИНН. Это делает процесс проще и быстрее для людей.

Безопасность для клиентов

Каждая операция теперь проходит отдельной транзакцией. Перед подтверждением оплаты сервис показывает все реквизиты, а после списания денег пользователь получает чек или подтверждение об успехе операции.

Удобство и автозаполнение

Плательщик сможет указать, кто именно получает деньги. Это полезно, когда один человек платит налоги или сборы за другого. Государственная налоговая служба сможет правильно зачислить платеж тому лицу, у которого есть долг.

Также платежные сервисы теперь могут автоматически заполнять данные постоянных пользователей. Система подтягивает информацию о плательщике, назначение платежа, название получателя, код ЕГРПОУ и номер счета, например, для коммунальных услуг или налогов.

Когда начнут действовать новые правила и для кого они будут полезны

Перевод без открытия счёта — это когда деньги переводятся через терминалы, почту или онлайн-сервисы (EasyPay, City24, Portmone, iPay и другие) без создания счёта в компании. Например, так можно оплачивать:

интернет;

мобильную связь;

коммунальные услуги.

НБУ вводит эти изменения, чтобы сделать платежи более безопасными, защитить пользователей и предотвратить отмывание денег.

Новое постановление вступает в силу с 3 марта 2026 года. Финансовым компаниям дали шесть месяцев, чтобы обновить свои системы под новые требования.

