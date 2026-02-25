Лимит на наличные расчеты — когда и какой суммой ЕС хочет ограничить платежи

Использование наличных денег хотят ограничить в ЕС с июля 2027 года. Фото: Pexels

В Европейском Союзе готовятся к установлению лимита на наличные с 10 июля 2027 года. Новые правила предусматривают ограничение бизнес-переводов — транзакции на сумму более 10 000 евро должны осуществляться исключительно в безналичной форме, то есть через банковские/карточные/цифровые платежи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Регламент (EU) 2024/1624.

Что означает лимит наличных для бизнеса

Финансовые операции между юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями претерпят изменения. Чтобы оплатить услугу или товар, принять платеж от контрагента и т.д. на сумму более 10 000 евро одной транзакцией, придется использовать безналичный способ. Применение бумажных купюр в таких случаях будет запрещено.

Новые правила распространят на представителей бизнеса, которые осуществляют деятельность на внутреннем рынке ЕС. Предполагается, что требование поможет повысить прозрачность финансовых операций между предпринимателями и бороться с теневыми денежными потоками.

В то же время страны-члены Евросоюза сохранят за собой право устанавливать более строгие ограничения, действительные для их граждан. Они будут применяться параллельно с общими требованиями ЕС.

Личность покупателя хотят проверять

Еще одно нововведение, предусмотренное Регламентом (EU) 2024/1624, касается идентификации людей, осуществляющих наличные расчеты с продавцом. Если сумма операции превысит 3 000 евро, предприниматель будет обязан установить личность клиента и зафиксировать его персональные данные.

С другой стороны, изменения не затронут крупные транзакции между физическими лицами. Граждане смогут в дальнейшем расплачиваться наличными на любые суммы в рамках частных сделок. Это касается покупки транспортного средства, бытовой техники, мебели и т.д., однако не объектов недвижимости (с 2023 года наличные платежи запрещены).

Отметим, в Украине тоже действуют ограничения на расчеты. Постановление Национального банка от 29.12.2017 г. № 148 запретило наличные переводы между субъектами хозяйствования (СХ) на сумму более 10 000 грн/день. Для транзакций между СХ и физическим лицом лимит составляет 50 000 грн/день.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ЕС готовится к выпуску новых купюр евро с измененным дизайном. Все банкноты старого образца будут иметь статус платежного средства и обращаться параллельно. Обменивать их не нужно.

Также мы писали, что клиенты monobank больше не будут платить 0,5% комиссии за IBAN-переводы более 10 000 грн. С 23 февраля 2026 года плата за услугу была отменена для всех IBAN-платежей из собственных средств.