Україна
Головна Економіка ЄС хоче обмежити використання готівки — які платежі підпадуть під контроль

ЄС хоче обмежити використання готівки — які платежі підпадуть під контроль

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 15:05
Ліміт на готівкові розрахунки — якою сумою ЄС хоче обмежити платежі і коли чекати змін
Використання готівки хочуть обмежити в ЄС з липня 2027 року. Фото: Pexels

В Європейському Союзі готуються до встановлення ліміту на готівку з 10 липня 2027 року. Нові правила поширяться на транзакції між представниками бізнесу — всі операції на суму понад 10 000 євро повинні будуть здійснюватися виключно в безготівковій формі, тобто через банківські/карткові/цифрові платежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Регламент (EU) 2024/1624.

Читайте також:

Що означає ліміт готівки для бізнесу

Фінансові операції між юридичними особами та фізичними особами-підприємцями зазнають змін. Щоб оплатити послугу або товар, прийняти платіж від контрагента тощо на суму більше 10 000 євро однією транзакцією, доведеться використовувати безготівковий спосіб. Застосування паперових купюр у таких випадках буде заборонено.

Нові правила поширять на представників бізнесу, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку ЄС. Передбачається, що вимога допоможе підвищити прозорість фінансових операцій між підприємцями і боротися з тіньовими грошовими потоками.

Водночас країни-члени Євросоюзу збережуть за собою право встановлювати більш суворі обмеження, дійсні для їх громадян. Вони будуть застосовуватися паралельно з загальними вимогами ЄС.

Особу покупця хочуть перевіряти

Ще одне нововведення, передбачене Регламентом (EU) 2024/1624, стосується ідентифікації людей, які здійснюють готівкові розрахунки з продавцем. Якщо сума операції перевищить 3 000 євро, підприємець буде зобов’язаний встановити особу клієнта і зафіксувати його персональні дані.

З іншого боку, великі транзакції між фізичними особами зміни не зачеплять. Громадяни зможуть надалі розплачуватися готівкою на будь-які суми в межах приватних угод. Це стосується купівлі транспортного засобу, побутової техніки, меблів тощо, однак не об’єктів нерухомості (з 2023 року готівкові платежі заборонені).

Зазначимо, в Україні також діють обмеження на розрахунки. Постанова Національного банку від 29.12.2017 р. № 148 заборонила готівкові перекази між суб’єктами господарювання (СГ) на суму понад 10 000 грн/день. Для транзакцій між СГ і фізичною особою ліміт становить 50 000 грн/день.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ЄС готується до випуску нових купюр євро зі зміненим дизайном. Всі банкноти старого зразка матимуть статус платіжного засобу і будуть перебувати в обігу паралельно. Обмінювати їх не потрібно.

Також ми писали, що клієнти monobank більше не сплачуватимуть 0,5% комісії за IBAN-перекази понад 10 000 грн. З 23 лютого 2026 року плату за послугу скасували для всіх IBAN-платежів із власних коштів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
