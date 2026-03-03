Переказ грошей через термінали самообслуговування та платіжні сервіси — що вирішив змінити НБУ

Людина вставляє картку в термінал. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України встановив нові правила для переказів коштів без відкриття банківського рахунку, коли гроші списуються прямо з картки. Тепер фінансові компанії будуть працювати за конкретними нормами, які роблять платежі зручнішими для людей і прозорішими для держави.

Про те, як зміняться правила переказу грошей без відкриття банківського рахунку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE зпосиланням на Національний банк України.

Які зміни запровадив НБУ

Згідно з постановою Правління НБУ № 20 від 26 лютого 2026 року, нові правила матимуть низку переваг для українців:

Менше бюрократії

При оплаті комуналки через платіжні сервіси більше не обов’язково вводити ПІБ та ІПН. Це робить процес простішим і швидшим для людей.

Безпека для клієнтів

Кожна операція тепер проходить окремою транзакцією. Перед підтвердженням оплати сервіс показує всі реквізити, а після списання грошей користувач отримує чек або підтвердження про успіх операції.

Зручність і автозаповнення

Платник зможе вказати, хто саме отримує гроші. Це корисно, коли одна людина сплачує податки або збори за іншого. Державна податкова служба зможе правильно зарахувати платіж тій особі, у якої є борг.

Також платіжні сервіси тепер можуть автоматично заповнювати дані постійних користувачів. Система підтягує інформацію про платника, призначення платежу, назву отримувача, код ЄДРПОУ та номер рахунку, наприклад, для комунальних послуг чи податків.

Коли почнуть діяти нові правила та для кого вони будуть корисними

Переказ без відкриття рахунку — це коли гроші переводяться через термінали, пошту або онлайн-сервіси (EasyPay, City24, Portmone, iPay та інші) без створення рахунку в компанії. Наприклад, так можна оплачувати:

інтернет;

мобільний зв’язок;

комунальні послуги.

НБУ вводить ці зміни, щоб зробити платежі безпечнішими, захистити користувачів та запобігти відмиванню грошей.

Нова постанова набирає чинності з 3 березня 2026 року. Фінансовим компаніям дали шість місяців, щоб оновити свої системи під нові вимоги.

