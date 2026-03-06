Монеты вместо бумажных денег — что случилось с купюрами 1, 2, 5 и 10 грн

Купюры по 1, 2, 5 и 10 грн заменили монетами. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк регулярно выводит из обращения гривны для улучшения качества наличности, которая находится в активной эксплуатации. По состоянию на 2026 год купюры некоторых номиналов полностью потеряли статус платежного средства, следовательно не могут в дальнейшем использоваться гражданами.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

Какие номиналы недействительны в Украине

Регулятор обязан выпускать банкноты/монеты с современным дизайном и надежными элементами защиты для минимизации рисков мошеннических действий. За время существования национальной валюты Украины — гривны — в обращение выпустили четыре поколения купюр.

"Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа", — пояснили в НБУ.

По информации Госпродпотребслужбы, украинцы начали жаловаться, что в магазинах, банках, общественном транспорте и сервисных заведениях отказываются принимать номиналы 1, 2, 5 и 10 грн. Это не нарушение закона "О защите прав потребителей", поскольку купюры образца 2003-2007 годов полностью потеряли платежеспособность.

"По состоянию на сейчас все банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, независимо от года выпуска и дизайна, не являются платежным средством. Их заменили соответствующие оборотные монеты", — уточнили специалисты.

Бумажные деньги можно заменить на монеты в банковских учреждениях и уполномоченных подразделениях НБУ. Плата за обмен не взимается.

Какие гривны можно использовать

Средствами платежа в Украине остались банкноты третьего (частично) и четвертого поколений. Наши граждане могут использовать в расчетных операциях купюры таких номиналов без ограничений:

20 грн образца 2018 года;

50 грн образца 2019 года;

100 грн образца 2014 года;

200 грн образца 2019 года;

500 грн образца 2015 года;

1000 грн образца 2019 года.

Постепенно изымают из наличного обращения банкноты 20 грн образца 2003 года, 50 грн образца 2004 года, 100 грн образца 2005 года, 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. Со временем их постигнет судьба предшественников — регулятор сообщит о потере статуса платежного средства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ планирует ввести новые правила проверки бумажных денег, чтобы быстрее изымать из обращения изношенные и устаревшие купюры. Изменения предусматривают регулярные инспекции с привлечением банков.

Также мы писали, какие старые монеты украинцы продают за бешеные деньги. На онлайн-аукционе Violity 10 копеек 1992 года выпуска владелец хотел реализовать за 83 000 грн, а 25 копеек 1992 года — за 59 000 грн.