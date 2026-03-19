Україна
Головна Економіка Українцям варто відмовитися від деяких купюр гривні: номінали і рік випуску

Українцям варто відмовитися від деяких купюр гривні: номінали і рік випуску

Дата публікації: 19 березня 2026 11:30
Українцям варто відмовитися від деяких купюр гривні: номінали і рік випуску
Купюри гривні різних номіналів та українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк регулярно оновлює готівковий обіг, вилучаючи з нього купюри гривні. Станом на березень 2026 року дійсними залишилися паперові гроші частково третього і четвертого поколінь. А старі банкноти, випущені десятиліття тому, втратили статус платіжного засобу в Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Читайте також:

Від яких купюр українцям варто відмовитись

Чотири номінали гривні всіх років випуску повністю втратили платоспроможність у 2026 році. Іншими словами, ними більше не вдасться скористатися для розрахунку за товар або послугу. Українці можуть обміняти недійсні банкноти на нові монети, відвідавши будь-яку банківську установу.

Як відомо, регулятор вилучив з обігу купюри таких номіналів:

  • 1 гривня — зразків 1992, 1994, 1995, 2004 і 2006 років;
  • 2 гривні — зразків 1992, 1995, 2001 і 2004 років;
  • 5 гривень — зразків 1992, 1994, 1997, 2001 і 2004 років;
  • 10 гривень — зразків 1992, 1994, 2000, 2004 і 2006 років;
  • 20 гривень — зразків 1992, 1995 і 2000 років;
  • 50 гривень — зразка 1992 року;
  • 100 гривень — зразка 1992 року;
  • 200 гривень — зразка 2001 року.

"За час існування гривні в обігу перебували чотири покоління банкнот, що відрізнялися за дизайном і системами захисту. Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу", — йдеться на сайті НБУ.

Які купюри гривні будуть вилучені

Доля українських банкнот, які втратили платоспроможність, скоро спіткає інші номінали. Регулятор почав поступово виводити з ужитку гривні з обмеженим періодом експлуатації та застарілими елементами захисту. Невідомо, коли саме, однак статус платіжного засобу втратять купюри:

  • 20 гривень зразка 2003 року;
  • 50 гривень зразка 2004 року;
  • 100 гривень зразка 2005 року;
  • 200 гривень зразка 2007 року;
  • 500 гривень зразка 2006 року.

Варто уточнити, що коли йде мова про зразок, то рік випуску банкноти ролі не грає, адже виведення з обігу поширюється на готівку з певним дизайном. Наприклад, купюри зразків 2003-2007 років — це гривні, дизайн який був осучаснений і затверджений у вказаний період.

Припустимо, номінал 10 гривень зразка 2006 року друкували аж до 2015-го. Але вся готівка, незалежно від періоду емісії, втратила статус платіжного засобу. Тому рік випуску — не той критерій, на який варто звертати увагу під час використання банкнот.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні дійсними залишилися купюри гривні шести номіналів. Використати в готівкових розрахунках станом на 2026 рік можна банкноти третього (частково) і четвертого поколінь.

Також ми писали, що українцям варто позбутися деяких старих монет. По-перше, їх вигідно продавати колекціонерам і нумізматам. По-друге, частину копійок вивели з обігу, тобто скористатися ними неможливо.

Часті запитання

Які купюри гривні не приймають в Україні?

З 2 березня 2026 року Національний банк повністю вилучив з обігу купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінили монети відповідних номіналів. Розплатитися в магазині, ресторані чи будь-якому іншому закладі цими банкнотами неможливо, оскільки їх не приймають для готівкових розрахунків.

Які купюри гривні цінні в Україні?

Українці можуть дорого продати колекціонерам гривневі банкноти з особливими ознаками. По-перше, на вартість впливає красивий серійний номер: з однаковими цифрами, віддзеркаленням, повтореннями тощо. По-друге, цінними є купюри давніх років емісії (1992-1996). А якщо на готівці присутній заводський брак, можна отримати чималу суму.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
