Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Цей номінал гривні став мінімальним у 2026 році — про які купюри йдеться

Цей номінал гривні став мінімальним у 2026 році — про які купюри йдеться

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 09:05
Купюри гривні в обігу — який мінімальний номінал можна використати у 2026
Купюри по 1000 грн є найбільшим номіналом в Україні. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть використовувати в розрахункових операціях більшість купюр, однак деякі гривні вивели з обігу. Щоб не виникло проблем під час купівлі товарів чи оплати послуг, варто дізнатися мінімальний номінал національної валюти в Україні станом на березень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Реклама
Читайте також:

Який мінімальний номінал гривні

Національний банк регулярно виводить з обігу гривневі купюри для оновлення готівкового обороту. Зокрема 2 березня 2026 року втратили платоспроможність банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Це означає, що ними тепер неможливо скористатися — на заміну прийшли монети відповідних номіналів.

Постає логічне запитання: які купюри залишилися дійсними в Україні? За весь період існування нашої національної валюти в обігу перебували паперові гроші різних номіналів — усього їх було 10. Станом на березень 2026 року статус платіжного засобу зберегли тільки шість номіналів:

  • 20 грн;
  • 50 грн;
  • 100 грн;
  • 200 грн;
  • 500 грн;
  • 1000 грн.

Виходить, мінімальний номінал гривневих купюр (саме паперових грошей, без урахування монет) — 20 грн. Хоча деякі банкноти вже недійсні: з обігу повністю вилучили зразки 1992, 1995 та 2000 років, а часткове виведення торкнулося 20 грн зразка 2003 року.

Які купюри гривні втратять платоспроможність

Серед дійсних номіналів з готівкового обігу зникли купюри 50 грн зразка 1992 року, 100 грн зразка 1992 року і 200 грн зразка 2001 року. Аналогічна доля в недалекому майбутньому спіткає банкноти:

  • 50 грн зразка 2004 року;
  • 100 грн зразка 2005 року;
  • 200 грн зразка 2007 року;
  • 500 грн зразка 2006 року.

"За час існування гривні в обігу перебували чотири покоління банкнот, що відрізнялися за дизайном і системами захисту. Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються)", — уточнили в НБУ.

Завдяки регулярному оновленню готівкового обороту вдається зменшити державні витрати на оброблення, транспортування і зберігання купюр з ознаками сильного пошкодження. Адже папір — недовговічний матеріал, який з часом втрачає зовнішню привабливість і стає зношеним.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через девальвацію гривні офіційний курс долара в Україні може різко вирости найближчим часом. Національний банк пришвидшив темпи для американської валюти в січні та березні 2026 року.

Також ми писали, якими грошима більше не вдасться оплатити проїзд у маршрутці чи автобусі. Українцям заборонили використовувати паперові купюри невеликих номіналів, зокрема 1, 2, 5 і 10 грн.

гривня гроші валюта банкнота купюра
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації