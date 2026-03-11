Купюри гривні в обігу — який мінімальний номінал можна використати у 2026

Цей номінал гривні став мінімальним у 2026 році — про які купюри йдеться
Українці можуть використовувати в розрахункових операціях більшість купюр, однак деякі гривні вивели з обігу. Щоб не виникло проблем під час купівлі товарів чи оплати послуг, варто дізнатися мінімальний номінал національної валюти в Україні станом на березень 2026 року.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Який мінімальний номінал гривні
Національний банк регулярно виводить з обігу гривневі купюри для оновлення готівкового обороту. Зокрема 2 березня 2026 року втратили платоспроможність банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Це означає, що ними тепер неможливо скористатися — на заміну прийшли монети відповідних номіналів.
Постає логічне запитання: які купюри залишилися дійсними в Україні? За весь період існування нашої національної валюти в обігу перебували паперові гроші різних номіналів — усього їх було 10. Станом на березень 2026 року статус платіжного засобу зберегли тільки шість номіналів:
- 20 грн;
- 50 грн;
- 100 грн;
- 200 грн;
- 500 грн;
- 1000 грн.
Виходить, мінімальний номінал гривневих купюр (саме паперових грошей, без урахування монет) — 20 грн. Хоча деякі банкноти вже недійсні: з обігу повністю вилучили зразки 1992, 1995 та 2000 років, а часткове виведення торкнулося 20 грн зразка 2003 року.
Які купюри гривні втратять платоспроможність
Серед дійсних номіналів з готівкового обігу зникли купюри 50 грн зразка 1992 року, 100 грн зразка 1992 року і 200 грн зразка 2001 року. Аналогічна доля в недалекому майбутньому спіткає банкноти:
- 50 грн зразка 2004 року;
- 100 грн зразка 2005 року;
- 200 грн зразка 2007 року;
- 500 грн зразка 2006 року.
"За час існування гривні в обігу перебували чотири покоління банкнот, що відрізнялися за дизайном і системами захисту. Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються)", — уточнили в НБУ.
Завдяки регулярному оновленню готівкового обороту вдається зменшити державні витрати на оброблення, транспортування і зберігання купюр з ознаками сильного пошкодження. Адже папір — недовговічний матеріал, який з часом втрачає зовнішню привабливість і стає зношеним.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, через девальвацію гривні офіційний курс долара в Україні може різко вирости найближчим часом. Національний банк пришвидшив темпи для американської валюти в січні та березні 2026 року.
Також ми писали, якими грошима більше не вдасться оплатити проїзд у маршрутці чи автобусі. Українцям заборонили використовувати паперові купюри невеликих номіналів, зокрема 1, 2, 5 і 10 грн.
