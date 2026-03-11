Купюри гривні в обігу — який мінімальний номінал можна використати у 2026

Купюри по 1000 грн є найбільшим номіналом в Україні. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть використовувати в розрахункових операціях більшість купюр, однак деякі гривні вивели з обігу. Щоб не виникло проблем під час купівлі товарів чи оплати послуг, варто дізнатися мінімальний номінал національної валюти в Україні станом на березень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Реклама

Читайте також:

Який мінімальний номінал гривні

Національний банк регулярно виводить з обігу гривневі купюри для оновлення готівкового обороту. Зокрема 2 березня 2026 року втратили платоспроможність банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Це означає, що ними тепер неможливо скористатися — на заміну прийшли монети відповідних номіналів.

Постає логічне запитання: які купюри залишилися дійсними в Україні? За весь період існування нашої національної валюти в обігу перебували паперові гроші різних номіналів — усього їх було 10. Станом на березень 2026 року статус платіжного засобу зберегли тільки шість номіналів:

20 грн;

50 грн;

100 грн;

200 грн;

500 грн;

1000 грн.

Виходить, мінімальний номінал гривневих купюр (саме паперових грошей, без урахування монет) — 20 грн. Хоча деякі банкноти вже недійсні: з обігу повністю вилучили зразки 1992, 1995 та 2000 років, а часткове виведення торкнулося 20 грн зразка 2003 року.

Які купюри гривні втратять платоспроможність

Серед дійсних номіналів з готівкового обігу зникли купюри 50 грн зразка 1992 року, 100 грн зразка 1992 року і 200 грн зразка 2001 року. Аналогічна доля в недалекому майбутньому спіткає банкноти:

50 грн зразка 2004 року;

100 грн зразка 2005 року;

200 грн зразка 2007 року;

500 грн зразка 2006 року.

"За час існування гривні в обігу перебували чотири покоління банкнот, що відрізнялися за дизайном і системами захисту. Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються)", — уточнили в НБУ.

Завдяки регулярному оновленню готівкового обороту вдається зменшити державні витрати на оброблення, транспортування і зберігання купюр з ознаками сильного пошкодження. Адже папір — недовговічний матеріал, який з часом втрачає зовнішню привабливість і стає зношеним.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через девальвацію гривні офіційний курс долара в Україні може різко вирости найближчим часом. Національний банк пришвидшив темпи для американської валюти в січні та березні 2026 року.

Також ми писали, якими грошима більше не вдасться оплатити проїзд у маршрутці чи автобусі. Українцям заборонили використовувати паперові купюри невеликих номіналів, зокрема 1, 2, 5 і 10 грн.