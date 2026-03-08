Оплата проїзду у 2026 році — які гроші більше не приймають водії маршруток та автобусів

Які купюри більше не приймають в транспорті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі паперові банкноти більше не використовуються як платіжний засіб. Тепер ними не можна розраховуватися ні в магазинах, ні в маршрутках чи автобусах.

Про те, якими грошима українці більше не зможуть оплатити проїзд в маршрутках чи автобусах, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Якими купюрами більше не вдасться оплатити проїзд в транспорті

Після того як старі банкноти почали вилучати з обігу, у багатьох українців виникло запитання: як зрозуміти, які саме гроші вже не дійсні.

У Нацбанку пояснюють, що визначальним є не рік друку, а дизайн банкноти. Під поняттям "зразок" мається на увазі саме оформлення купюри — її зовнішній вигляд, кольори та елементи дизайну.

Тобто до банкнот зразків 2003–2007 років належать ті, чий дизайн був модернізований і затверджений саме в цей період. Навіть якщо їх надрукували пізніше, але вони мають старе оформлення — вони вже вважаються вилученими з обігу.

Які паперові гривні більше не приймають в транспорті

З обігу вилучили паперові банкноти таких номіналів:

1 гривня — синьо-жовта купюра;

2 гривні — коричнева;

5 гривень — синя;

10 гривень — червона.

Які купюри більше не приймають в транспорті. Фото: НБУ

Використовувати їх для оплати товарів чи послуг тепер не можна, незалежно від того, який рік надрукований на зворотному боці.

У НБУ також нагадали, що банкноти зі старим дизайном випускалися ще доволі довго після 2007 року. Зокрема:

паперові 1 гривню друкували до 2015 року;

2 гривні — до 2014 року;

5 і 10 гривень — до 2018 року.

Усі ці купюри тепер офіційно вважаються такими, що втратили чинність як платіжний засіб.

Що робити зі старими банкнотами

Попри те, що старі паперові гроші більше не приймають у розрахунках, їхня номінальна вартість не зникає. Українці можуть обміняти їх на монети або на банкноти нового зразка. Зробити це можна у відділеннях українських банків, зокрема:

ПУМБ. Ощадбанку. ПриватБанку. Райффайзен Банку.

Обмін триватиме до 26 лютого 2027 року включно. У самому Національному банку України такі банкноти поки що обмінюють без обмеження в часі.

Станом на березень 2026 року законними платіжними засобами в Україні залишаються банкноти 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, а для менших номіналів використовуються монети.

Раніше ми писали, що Національний банк України вводить нові правила перевірки паперових грошей. Завдяки цьому з обігу швидше прибиратимуть старі та зношені банкноти.

Також ми розповідали, що під час обміну доларів чи євро українці можуть втратити частину готівки. Чи повернуть усю суму, залежить від стану купюр і того, чи визнають їх придатними до оплати.