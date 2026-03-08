Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Якими грошима більше не вдасться оплатити проїзд в маршрутці чи автобусі

Якими грошима більше не вдасться оплатити проїзд в маршрутці чи автобусі

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 12:10
Оплата проїзду у 2026 році — які гроші більше не приймають водії маршруток та автобусів
Які купюри більше не приймають в транспорті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі паперові банкноти більше не використовуються як платіжний засіб. Тепер ними не можна розраховуватися ні в магазинах, ні в маршрутках чи автобусах. 

Про те, якими грошима українці більше не зможуть оплатити проїзд в маршрутках чи автобусах, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Реклама
Читайте також:

Якими купюрами більше не вдасться оплатити проїзд в транспорті

Після того як старі банкноти почали вилучати з обігу, у багатьох українців виникло запитання: як зрозуміти, які саме гроші вже не дійсні.

У Нацбанку пояснюють, що визначальним є не рік друку, а дизайн банкноти. Під поняттям "зразок" мається на увазі саме оформлення купюри — її зовнішній вигляд, кольори та елементи дизайну.

Тобто до банкнот зразків 2003–2007 років належать ті, чий дизайн був модернізований і затверджений саме в цей період. Навіть якщо їх надрукували пізніше, але вони мають старе оформлення — вони вже вважаються вилученими з обігу.

Які паперові гривні більше не приймають в транспорті

З обігу вилучили паперові банкноти таких номіналів:

  • 1 гривня — синьо-жовта купюра;
  • 2 гривні — коричнева;
  • 5 гривень — синя;
  • 10 гривень — червона.
null
Які купюри більше не приймають в транспорті. Фото: НБУ

Використовувати їх для оплати товарів чи послуг тепер не можна, незалежно від того, який рік надрукований на зворотному боці.

У НБУ також нагадали, що банкноти зі старим дизайном випускалися ще доволі довго після 2007 року. Зокрема:

  • паперові 1 гривню друкували до 2015 року;
  • 2 гривні — до 2014 року;
  • 5 і 10 гривень — до 2018 року.

Усі ці купюри тепер офіційно вважаються такими, що втратили чинність як платіжний засіб.

Що робити зі старими банкнотами

Попри те, що старі паперові гроші більше не приймають у розрахунках, їхня номінальна вартість не зникає. Українці можуть обміняти їх на монети або на банкноти нового зразка. Зробити це можна у відділеннях українських банків, зокрема:

  1. ПУМБ.
  2. Ощадбанку.
  3. ПриватБанку.
  4. Райффайзен Банку.

Обмін триватиме до 26 лютого 2027 року включно. У самому Національному банку України такі банкноти поки що обмінюють без обмеження в часі.

Станом на березень 2026 року законними платіжними засобами в Україні залишаються банкноти 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, а для менших номіналів використовуються монети.

Раніше ми писали, що Національний банк України вводить нові правила перевірки паперових грошей. Завдяки цьому з обігу швидше прибиратимуть старі та зношені банкноти.

Також ми розповідали, що під час обміну доларів чи євро українці можуть втратити частину готівки. Чи повернуть усю суму, залежить від стану купюр і того, чи визнають їх придатними до оплати.

НБУ транспорт гроші проїзд купюра
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації