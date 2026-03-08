Оплата проїзду у 2026 році — які гроші більше не приймають водії маршруток та автобусів

Якими грошима більше не вдасться оплатити проїзд в маршрутці чи автобусі
В Україні деякі паперові банкноти більше не використовуються як платіжний засіб. Тепер ними не можна розраховуватися ні в магазинах, ні в маршрутках чи автобусах.
Про те, якими грошима українці більше не зможуть оплатити проїзд в маршрутках чи автобусах, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.
Якими купюрами більше не вдасться оплатити проїзд в транспорті
Після того як старі банкноти почали вилучати з обігу, у багатьох українців виникло запитання: як зрозуміти, які саме гроші вже не дійсні.
У Нацбанку пояснюють, що визначальним є не рік друку, а дизайн банкноти. Під поняттям "зразок" мається на увазі саме оформлення купюри — її зовнішній вигляд, кольори та елементи дизайну.
Тобто до банкнот зразків 2003–2007 років належать ті, чий дизайн був модернізований і затверджений саме в цей період. Навіть якщо їх надрукували пізніше, але вони мають старе оформлення — вони вже вважаються вилученими з обігу.
Які паперові гривні більше не приймають в транспорті
З обігу вилучили паперові банкноти таких номіналів:
- 1 гривня — синьо-жовта купюра;
- 2 гривні — коричнева;
- 5 гривень — синя;
- 10 гривень — червона.
Використовувати їх для оплати товарів чи послуг тепер не можна, незалежно від того, який рік надрукований на зворотному боці.
У НБУ також нагадали, що банкноти зі старим дизайном випускалися ще доволі довго після 2007 року. Зокрема:
- паперові 1 гривню друкували до 2015 року;
- 2 гривні — до 2014 року;
- 5 і 10 гривень — до 2018 року.
Усі ці купюри тепер офіційно вважаються такими, що втратили чинність як платіжний засіб.
Що робити зі старими банкнотами
Попри те, що старі паперові гроші більше не приймають у розрахунках, їхня номінальна вартість не зникає. Українці можуть обміняти їх на монети або на банкноти нового зразка. Зробити це можна у відділеннях українських банків, зокрема:
- ПУМБ.
- Ощадбанку.
- ПриватБанку.
- Райффайзен Банку.
Обмін триватиме до 26 лютого 2027 року включно. У самому Національному банку України такі банкноти поки що обмінюють без обмеження в часі.
Станом на березень 2026 року законними платіжними засобами в Україні залишаються банкноти 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, а для менших номіналів використовуються монети.
Раніше ми писали, що Національний банк України вводить нові правила перевірки паперових грошей. Завдяки цьому з обігу швидше прибиратимуть старі та зношені банкноти.
Також ми розповідали, що під час обміну доларів чи євро українці можуть втратити частину готівки. Чи повернуть усю суму, залежить від стану купюр і того, чи визнають їх придатними до оплати.
Читайте Новини.LIVE!