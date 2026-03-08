Оплата проезда в транспорте — какие деньги больше не принимают водители маршруток и автобусов

Какими деньгами больше не удастся оплатить проезд в общественном транспорте
В Украине некоторые бумажные банкноты больше не используются как платежное средство. Теперь ими нельзя рассчитываться ни в магазинах, ни в общественном транспорте.
О том, какими деньгами украинцы больше не смогут оплатить проезд в маршрутках или автобусах, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.
Какими купюрами больше не удастся оплатить проезд в транспорте
После того как старые банкноты начали изымать из обращения, у многих украинцев возник вопрос: как понять, какие именно деньги уже не действительны.
В Нацбанке объясняют, что определяющим является не год печати, а дизайн банкноты. Под понятием "образец" подразумевается именно оформление купюры — ее внешний вид, цвета и элементы дизайна.
То есть к банкнотам образцов 2003-2007 годов относятся те, чей дизайн был модернизирован и утвержден именно в этот период. Даже если их напечатали позже, но они имеют старое оформление — они уже считаются изъятыми из обращения.
Какие бумажные гривны больше не принимают в транспорте
Из обращения изъяли бумажные банкноты таких номиналов:
- 1 гривна — сине-желтая купюра;
- 2 гривны — коричневая;
- 5 гривен — синяя;
- 10 гривен — красная.
Использовать их для оплаты товаров или услуг теперь нельзя, независимо от того, какой год напечатан на обратной стороне.
В НБУ также напомнили, что банкноты со старым дизайном выпускались еще довольно долго после 2007 года. В частности:
- бумажные 1 гривну печатали до 2015 года;
- 2 гривны — до 2014 года;
- 5 и 10 гривен — до 2018 года.
Все эти купюры теперь официально считаются утратившими силу как платежное средство.
Что делать со старыми банкнотами
Несмотря на то, что старые бумажные деньги больше не принимают в расчетах, их номинальная стоимость не исчезает. Украинцы могут обменять их на монеты или на банкноты нового образца. Сделать это можно в отделениях украинских банков, в частности:
- ПУМБ.
- Ощадбанка.
- ПриватБанка.
- Райффайзен Банка.
Обмен продлится до 26 февраля 2027 года включительно. В самом Национальном банке Украины такие банкноты пока обменивают без ограничения во времени.
По состоянию на март 2026 года законными платежными средствами в Украине остаются банкноты 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, а для меньших номиналов используются монеты.
