Какими деньгами больше не удастся оплатить проезд в общественном транспорте

Какими деньгами больше не удастся оплатить проезд в общественном транспорте

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 12:10
Оплата проезда в транспорте — какие деньги больше не принимают водители маршруток и автобусов
Какие купюры больше не принимают в транспорте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые бумажные банкноты больше не используются как платежное средство. Теперь ими нельзя рассчитываться ни в магазинах, ни в общественном транспорте.

О том, какими деньгами украинцы больше не смогут оплатить проезд в маршрутках или автобусах, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

После того как старые банкноты начали изымать из обращения, у многих украинцев возник вопрос: как понять, какие именно деньги уже не действительны.

В Нацбанке объясняют, что определяющим является не год печати, а дизайн банкноты. Под понятием "образец" подразумевается именно оформление купюры — ее внешний вид, цвета и элементы дизайна.

То есть к банкнотам образцов 2003-2007 годов относятся те, чей дизайн был модернизирован и утвержден именно в этот период. Даже если их напечатали позже, но они имеют старое оформление — они уже считаются изъятыми из обращения.

Какие бумажные гривны больше не принимают в транспорте

Из обращения изъяли бумажные банкноты таких номиналов:

  • 1 гривна — сине-желтая купюра;
  • 2 гривны — коричневая;
  • 5 гривен — синяя;
  • 10 гривен — красная.
null
Какие купюры больше не принимают в транспорте. Фото: НБУ

Использовать их для оплаты товаров или услуг теперь нельзя, независимо от того, какой год напечатан на обратной стороне.

В НБУ также напомнили, что банкноты со старым дизайном выпускались еще довольно долго после 2007 года. В частности:

  • бумажные 1 гривну печатали до 2015 года;
  • 2 гривны — до 2014 года;
  • 5 и 10 гривен — до 2018 года.

Все эти купюры теперь официально считаются утратившими силу как платежное средство.

Что делать со старыми банкнотами

Несмотря на то, что старые бумажные деньги больше не принимают в расчетах, их номинальная стоимость не исчезает. Украинцы могут обменять их на монеты или на банкноты нового образца. Сделать это можно в отделениях украинских банков, в частности:

  1. ПУМБ.
  2. Ощадбанка.
  3. ПриватБанка.
  4. Райффайзен Банка.

Обмен продлится до 26 февраля 2027 года включительно. В самом Национальном банке Украины такие банкноты пока обменивают без ограничения во времени.

По состоянию на март 2026 года законными платежными средствами в Украине остаются банкноты 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, а для меньших номиналов используются монеты.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины вводит новые правила проверки бумажных денег. Благодаря этому из обращения быстрее будут убирать старые и изношенные банкноты.

Также мы рассказывали, что при обмене долларов или евро украинцы могут потерять часть наличных. Вернут ли всю сумму, зависит от состояния купюр и того, признают ли их пригодными к оплате.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
