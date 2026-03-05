С такими купюрами доллара и евро обмен не светит — почему деньги могут изъять

В украинцев изымают валюту во время обмена. Фото: Новини.LIVE

Украинцам придется попрощаться со своей валютой во время обмена долларов или евро. Гарантии получить деньги обратно нет, поскольку это зависит от платежеспособности купюр. Не помешает узнать, в каких случаях наличные изымают и с какой целью.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал НБУ "Гаразд".

Реклама

Читайте также:

Почему валюту изымают при обмене

Если в банке или пункте обмена кассир будет сомневаться в подлинности купюр, ему придется изъять деньги и отправить на исследование в уполномоченное подразделение Национального банка. Это бесплатная процедура, предусматривающая проверку валюты на признаки фальсификата.

Дальше возможны два варианта развития событий:

наличность признают платежеспособной и возвращают на счет финучреждения для возмещения владельцу;

доллары/евро классифицируют как подделку и полностью изымают из обращения без компенсации стоимости.

"Об их изъятии Национальный банк сообщает в полицию, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным сотрудникам для проведения расследований", — уточнили на портале.

Таким образом, если результат проверки в НБУ окажется отрицательным, украинцам придется забыть о возмещении потерянных финансов. Аналогичная ситуация предусматривается в случае умышленного повреждения купюр для совершения мошеннический действий.

Как правильно формировать финансовую подушку

Финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, зачем украинцам заботиться о формировании денежной подушки. Если произойдут какие-то неожиданные глобальные события, например, начнется экономический кризис, то поможет смягчить удар именно наличие заранее отложенных средств.

"Но деньги стоит откладывать во что-то реальное — не в биткоины или другие волатильные инструменты. Речь идет о валюте (доллары/евро), покупке ОВГЗ, но на короткий срок", — отметил эксперт.

Алексей Кущ не советует покупать долгосрочные облигации, ведь горизонт планирования в Украине составляет максимум три месяца. Лучше регулярно вкладываться в ОВГЗ, получая небольшую прибыль, чем рисковать финансовой подушкой.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в наличном обращении находятся купюры номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, зато банкноты по 200 долларов никогда не печатались. Такие "деньги" являются сувенирами или фальсификатом.

Также мы писали, что украинцы могут снимать наличные с иностранных счетов. Лимит в 2026 году составляет 100 000 грн в эквиваленте в день. Альтернативой является заказ купюр доллара или евро в банковских учреждениях.