З такими купюрами долара і євро обмін не світить — чому валюту можуть забрати

Українцям доведеться попрощатися зі своєю валютою під час обміну доларів або євро. Чи вдасться отримати кошти назад у повному обсязі — невідомо, бо це залежить від платоспроможності купюр. Не завадить дізнатися, у яких випадках готівку вилучають і з якою метою.

Чому валюту вилучають при обміні

Якщо в банку чи пункті обміну касир матиме сумніви щодо справжності купюр, йому доведеться вилучити гроші та відправити на дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку. Це безплатна процедура, яка передбачає перевірку валюти на ознаки фальсифікату.

Далі можливі два варіанти розвитку подій:

готівку визнають платоспроможною і повертають на рахунок фінустанови для відшкодування власнику;

долари/євро класифікують як підробку і повністю вилучають з обігу без компенсації вартості.

"Про їх вилучення Національний банк повідомляє поліцію, підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам для проведення розслідувань", — уточнили на порталі.

Таким чином, якщо результат перевірки в НБУ виявиться негативним, українцям доведеться забути про відшкодування втрачених фінансів. Аналогічна ситуація передбачається у разі навмисного пошкодження купюр для здійснення шахрайський дій.

Як правильно формувати фінансову подушку

Фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, навіщо українцям перейматися формуванням грошової подушки. Якщо відбудуться якісь неочікувані глобальні події, наприклад, почнеться економічна криза, то допоможе пом’якшити удар саме наявність заздалегідь відкладених коштів.

"Але гроші варто відкладати у щось реальне — не в біткоїни чи інші волатильні інструменти. Йдеться про валюту (долари/євро), купівлю ОВДП, але на короткий термін", — зазначив експерт.

Олексій Кущ не радить купувати довгострокові облігації, бо горизонт планування в Україні становить максимум три місяці. Краще регулярно вкладатися в ОВДП, отримуючи невеликі прибутки, ніж ризикувати фінансовою подушкою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у готівковому обігу перебувають купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів, натомість банкноти по 200 доларів ніколи не друкувалися. Такі "гроші" є сувенірами або фальсифікатом.

Також ми писали, що українці можуть знімати готівку з іноземних рахунків. Ліміт у 2026 році становить 100 000 грн в еквіваленті на день. Альтернативою є замовлення купюр долара чи євро в банківських установах.