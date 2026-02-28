Як українцям пом’якшити наслідки фінансової кризи — економіст назвав спосіб

Українці можуть захистити свої фінанси від потенційної кризи. Фото: Unsplash

Нестабільна ситуація у світі та Україні змушує людей замислитися над убезпеченням від потенційної фінансової кризи. Один зі способів — інвестувати в себе, постійно вивчаючи щось нове, підвищуючи кваліфікацію, проходячи курси і здобуваючи навички. А другий важливий крок для українців — формування фінансової подушки на випадок неприємностей з роботою.

Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Як пом’якшити наслідки фінансової кризи

Повномасштабна війни навчила багатьох українців не жити лише сьогоднішнім днем, а готуватися до потенційних негараздів завчасно. Після 24 лютого 2022 року чимало людей втратили роботу, були змушені покинути домівки тощо. На жаль, відсутність фінансової подушки тоді сильно нашкодила нашим громадянам.

"Звичайні люди можуть пом’якшити наслідки кризи дуже просто — сформувавши фінансову подушку. Гроші варто відкладати у щось реальне, а не в біткоїни чи інші волатильні інструменти. Йдеться про валюту (долари/євро), купівлю ОВДП, але на короткий термін", — зазначив експерт.

За його словами, горизонт планування в Україні станом на 2026 рік доходить максимум до трьох місяців. Далі передбачити події дуже важко, тому громадянам бажано вкладатися в облігації з коротким строком дії, аби уникнути ризиків.

Чи загрожує Україні фінансова криза

Раніше ми розповідали, що державі доводиться витрачати кошти, відкладені на друге півріччя 2026-го. Через дефіцит бюджету Україна дуже скоро може зіткнутися з проблемою фінансування видатків. Однак імовірність такого розвитку подій мінімальна, бо МВФ схвалив нову програму допомоги на суму 8,1 млрд доларів.

"Кризи не буде в березні, квітні і, напевно, у травні. На певний час це питання вирішене. Водночас у самій програмі є рішення, які ми маємо прийняти", — пояснив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Перший транш на суму 1,5 млрд доларів Україна отримає найближчим часом. Завдяки цим коштам вдасться підтримати макрофінансову стабільність і трохи відтермінувати кризу. Водночас уряду доведеться ухвалити непрості рішення щодо ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок, 5% військового збору без обмеження термінів тощо. Це вимоги Міжнародного валютного фонду.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців чекає головне нововведення березня 2026 року — виведення з обігу купюр номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років випуску. Вони застаріли і втратили платоспроможність.

Також ми писали, що буде з мінімальною зарплатою в Україні станом на березень. Наші громадяни отримують від 8 647 грн/міс. або 52 грн/год. — ці суми затверджені державним бюджетом на 2026 рік.