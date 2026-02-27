Як і коли українцям інвестувати в себе — економіст назвав найкращий період

Українці повинні інвестувати в себе, навчаючись новому. Фото: Pexels

Щоб бути затребуваним фахівцем у сучасному світі, а не намагатися вижити на мінімальну зарплату, українці повинні подбати про інтенсивні інвестиції в себе, починаючи з молодого віку. Йдеться про набуття різних навичок, навчання, освоєння кількох спеціальностей, підвищення кваліфікації тощо.

Про це розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама

Читайте також:

Навіщо українцям інвестувати в себе

Раніше був попит на спеціалізовану освіту — люди могли все життя пропрацювати на одному підприємстві. Але сучасний світ дуже мінливий: постійно з’являться нові виклики, роботодавці вимагають від підлеглих знань у різних галузях. Українці можуть змінити 3-4 професії всього за кілька років.

"Людина повинна постійно інвестувати в себе, якщо вона працездатного віку. Зараз відновлюється попит на універсальну освіту, а не спеціалізовану. Багато офісних працівників втрачають роботу, бо відмирають їх професії. Нині дуже важко, як раніше, пропрацювати 30-40 років на одній посаді", — уточнив Кущ.

Тому в молодому віці — приблизно від 20 до 40 років — потрібно намагатися інвестувати в себе, щоб не втратити конкурентоспроможність на ринку праці. Йдеться про підвищення кваліфікація за своєю спеціалізацією, набуття навичок в інших професіях, вивчення іноземних мов, проходження курсів та ін.

Як підготуватися до фінансової кризи

Інвестування в себе допоможе українцям втриматися на плаву, коли виникнуть глобальні непередбачувані обставини, наприклад, фінансова криза. Ще один спосіб убезпечити себе від негативних наслідків таких подій — мати фінансову подушку.

Олексій Кущ порадив відкладати частину доходу і користуватися різними інструментами збереження/примноження заощаджень. В Україні варіантів існує небагато, серед них:

диверсифікація валютного портфеля (купівля доларів, євро тощо);

відкриття банківського депозитку — гривневого (до 15% прибутку) або валютного (3-4% річних);

купівля облігацій, але короткострокових (на 3 місяці).

Ці інструменти доступні кожній людині, тоді як ринок цінних паперів, особливо закордонний — не найпростіший спосіб зберегти заощадження для українців. Завдяки фінансовій подушці можна убезпечити себе від кризи та інших неблагонадійних подій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо українці мають заощадження на суму від 100 000 грн, найкращим рішенням для збереження коштів буде диверсифікація портфелю. Тобто поділ на різні валюти чи фінансові інструменти.

Також ми писали про головне нововведення березня 2026 року. Національний банк повністю вилучить з обігу купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років випуску, їх не можна буде використати.