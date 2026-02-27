Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Как защититься от финансового кризиса — экономист дал эффективное решение

Как защититься от финансового кризиса — экономист дал эффективное решение

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:50
Как и когда украинцам инвестировать в себя — экономист назвал подходящее время
Украинцы должны инвестировать в себя, обучаясь новому. Фото: Pexels

Чтобы быть востребованным специалистом в современном мире, а не пытаться выжить на минимальную зарплату, украинцам нужно в молодом возрасте заниматься интенсивными инвестициями в себя. Речь идет о приобретении различных навыков, обучении, освоении нескольких специальностей, повышении квалификации и т.д.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

Зачем украинцам инвестировать в себя

Раньше был спрос на специализированное образование — люди могли всю жизнь проработать на одном предприятии. Но современный мир очень изменчив: постоянно появляются новые вызовы, работодатели требуют от подчиненных знаний в разных отраслях. Украинцы могут сменить 3-4 профессии всего за несколько лет.

"Человек должен постоянно инвестировать в себя, если он трудоспособного возраста. Сейчас восстанавливается спрос на универсальное образование, а не специализированное. Многие офисные сотрудники теряют работу, потому что отмирают их профессии. Сейчас очень трудно, как раньше, проработать 30-40 лет на одной должности", — уточнил Кущ.

Поэтому в молодом возрасте — примерно от 20 до 40 лет — нужно стараться инвестировать в себя, дабы не потерять конкурентоспособность на рынке труда. Речь идет о повышении квалификация по своей специализации, приобретении навыков в других профессиях, изучении иностранных языков, прохождении курсов и др.

Как подготовиться к финансовому кризису

Инвестирование в себя поможет украинцам удержаться на плаву, когда возникнут глобальные непредвиденные обстоятельства, например, финансовый кризис. Еще один способ обезопасить себя от негативных последствий таких событий — иметь финансовую подушку.

Алексей Кущ посоветовал откладывать часть дохода и пользоваться различными инструментами сохранения/приумножения сбережений. В Украине вариантов существует немного, среди них:

  • диверсификация валютного портфеля (покупка долларов, евро и т.д.);
  • открытие банковского депозита — гривневого (до 15% прибыли) или валютного (3-4% годовых);
  • покупка облигаций, но краткосрочных (на 3 месяца).

Эти инструменты доступны каждому человеку, тогда как рынок ценных бумаг, особенно зарубежный — не самый простой способ сохранить сбережения для украинцев. Благодаря финансовой подушке можно обезопасить себя от кризиса и других неблагонадежных событий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если украинцы имеют сбережения на сумму от 100 000 грн, лучшим решением для сохранения денег будет диверсификация портфеля. То есть разделение на различные валюты или финансовые инструменты.

Также мы писали о главном нововведении марта 2026 года. Национальный банк полностью изымет из обращения купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска, их нельзя будет использовать.

работа украинцы доходы обучение инвестиции
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации