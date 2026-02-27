Как и когда украинцам инвестировать в себя — экономист назвал подходящее время

Украинцы должны инвестировать в себя, обучаясь новому. Фото: Pexels

Чтобы быть востребованным специалистом в современном мире, а не пытаться выжить на минимальную зарплату, украинцам нужно в молодом возрасте заниматься интенсивными инвестициями в себя. Речь идет о приобретении различных навыков, обучении, освоении нескольких специальностей, повышении квалификации и т.д.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Зачем украинцам инвестировать в себя

Раньше был спрос на специализированное образование — люди могли всю жизнь проработать на одном предприятии. Но современный мир очень изменчив: постоянно появляются новые вызовы, работодатели требуют от подчиненных знаний в разных отраслях. Украинцы могут сменить 3-4 профессии всего за несколько лет.

"Человек должен постоянно инвестировать в себя, если он трудоспособного возраста. Сейчас восстанавливается спрос на универсальное образование, а не специализированное. Многие офисные сотрудники теряют работу, потому что отмирают их профессии. Сейчас очень трудно, как раньше, проработать 30-40 лет на одной должности", — уточнил Кущ.

Поэтому в молодом возрасте — примерно от 20 до 40 лет — нужно стараться инвестировать в себя, дабы не потерять конкурентоспособность на рынке труда. Речь идет о повышении квалификация по своей специализации, приобретении навыков в других профессиях, изучении иностранных языков, прохождении курсов и др.

Как подготовиться к финансовому кризису

Инвестирование в себя поможет украинцам удержаться на плаву, когда возникнут глобальные непредвиденные обстоятельства, например, финансовый кризис. Еще один способ обезопасить себя от негативных последствий таких событий — иметь финансовую подушку.

Алексей Кущ посоветовал откладывать часть дохода и пользоваться различными инструментами сохранения/приумножения сбережений. В Украине вариантов существует немного, среди них:

диверсификация валютного портфеля (покупка долларов, евро и т.д.);

открытие банковского депозита — гривневого (до 15% прибыли) или валютного (3-4% годовых);

покупка облигаций, но краткосрочных (на 3 месяца).

Эти инструменты доступны каждому человеку, тогда как рынок ценных бумаг, особенно зарубежный — не самый простой способ сохранить сбережения для украинцев. Благодаря финансовой подушке можно обезопасить себя от кризиса и других неблагонадежных событий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если украинцы имеют сбережения на сумму от 100 000 грн, лучшим решением для сохранения денег будет диверсификация портфеля. То есть разделение на различные валюты или финансовые инструменты.

Также мы писали о главном нововведении марта 2026 года. Национальный банк полностью изымет из обращения купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска, их нельзя будет использовать.