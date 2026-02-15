Сбережения более 100 тыс. грн — как уберечь свои деньги от обесценивания в 2026 году

Девушка считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Сбережения нужны, чтобы чувствовать себя уверенно в будущем, иметь средства на непредвиденные ситуации и постепенно собирать на важные вещи — образование, путешествия или крупные покупки. Однако просто положить деньги в конверт недостаточно, ведь важно сохранить покупательную способность средств.

О том, как в 2026 году лучше хранить сбережения, сумма которых превышает 100 тыс. гривен, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансовый эксперт Иван Осипенко.

Реклама

Читайте также:

Как уберечь от обесценивания сбережения от 100 тыс. грн

В 2026 году для большинства украинцев тема сохранения собственных денег не теряет актуальности. Постоянный рост цен, колебания курса валют и нестабильная экономическая ситуация заставляют людей внимательнее относиться к тому, где и как держать свои средства.

По словам эксперта, основная задача таких накоплений — не заработать больше, а сохранить реальную стоимость денег и иметь возможность быстро ими воспользоваться в случае необходимости.

Если же речь идет о значительных суммах, то здесь уже важно подходить к вопросу системно.

"Чаще всего для сохранения таких сумм средств используются валютная диверсификация (гривна, доллар, евро), депозиты с разными сроками размещения, частичное хранение средств на текущих счетах для быстрого доступа", — пояснил Осипенко.

Он также добавил, что даже имея большие накопления, не стоит хранить все в одном месте или в одной валюте.

Сколько наличных стоит держать дома при доходе до 100 тыс. грн

Что касается наличных дома, все зависит от привычек человека. Если расчеты преимущественно безналичные, крупные суммы держать дома нет смысла. В то же время стоит иметь резерв на экстренные ситуации, когда невозможно воспользоваться картой.

Финансовый советник Елена Коник советует хранить наличные в объеме 1-1,5 месячных расходов семьи. Для тех, кто зарабатывает до 100 000 грн в месяц:

оптимальный домашний запас — 30-40 тыс. грн;

минимальный запас наличных — 7-10 тыс. грн.

Этих денег должно хватить на первоочередные нужды в случае перебоев со связью, светом или работой банков.

Ранее мы писали, что украинцы обычно доверяют доллару и евро как лучшим валютам для сохранения средств. Но финансовый анализ прошлого года показывает, что эти представления могут меняться.

Также мы рассказывали, что финансовое образование детей становится все более важным для семей в Украине. Подорожание жизни, постоянная реклама и возможность покупать онлайн с раннего возраста заставляют родителей задуматься, как научить ребенка правильно обращаться с деньгами.