Україна
Главная Экономика Сколько наличных нужно держать дома при доходе до 100 000 грн — сумма

Сколько наличных нужно держать дома при доходе до 100 000 грн — сумма

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 11:35
Зачем держать наличные дома и какую сумму отложить при доходе до 100 000 грн
Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Многие украинцы задумываются над вопросом, какую сумму наличных держать дома при стабильном доходе до 100 000 грн/мес. Кто-то оставляет бумажные купюры только для мелких расходов, а остальное держит на банковских счетах, а кому-то проще оперировать физическими деньгами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько наличных стоит хранить дома при высоком доходе.

Читайте также:

Какую сумму наличных держать дома

С одной стороны, ответ на этот вопрос зависит от финансовых привычек человека. Если большинство операций с деньгами проводятся в электронном виде, то нет смысла накапливать дома наличные, волнуясь из-за грабителей или других рисков.

При этом мы говорим не сугубо о "финансовой подушке" или полноценных валютных сбережениях, а о так называемом "резервном денежном запасе". Эти средства могут понадобиться в непредвиденных случаях, когда нет возможности мгновенно воспользоваться карточкой или снять наличные в банкомате.

"В целом лучше держать запас, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — отметила финансовый советник Елена Коник в комментарии Новини.LIVE.

В целом украинцам, зарабатывающим до 100 000 грн/мес., лучше накопить запас на уровне 30 000-40 000 грн — это максимальная сумма, которую стоит хранить в домашних условиях. А минимальный показатель — около 7 000-10 000 грн, чего хватит на решение бытовых вопросов в случае отсутствия связи/света, сбоя в банковской системе и т.д.

Какую валюту купить на 10 000 грн

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, какую валюту выбрать для небольшой суммы, например, 10 000 грн. Когда стартовый капитал незначительный, лучшим вариантом будет сделать ставку на надежные и проверенные иностранные валюты, а не искать сложные финансовые стратегии.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — уточнил Яремчик.

Это будет первым шагом, а впоследствии, когда накоплений станет больше, можно положить часть суммы на банковский депозит или инвестировать в государственные облигации. Главным правилом всегда является диверсификация капитала, то есть разделение денег между разными типами активов для минимизации рисков.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, курс доллара и евро в Украине стабилизировался в феврале 2026 года после резкого восходящего тренда в январе. Однако не стоит надеяться на удешевление иностранной валюты в ближайшее время.

Также мы писали, что украинцы часто теряют деньги при обмене валюты. Например, когда покупают на черном рынке, ориентируются только на курс, не проверяют подлинность купюр сразу после операции и тому подобное.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
