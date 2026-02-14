Навіщо тримати готівку вдома і яку суму відкласти при доході до 100 000 грн

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Чимало українців замислюються над питанням, яку суму готівки тримати вдома при стабільному доході до 100 000 грн/міс. Хтось залишає паперові купюри тільки для дрібних витрат, а решту тримає на банківських рахунках, а комусь простіше оперувати фізичними грошима.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки готівки варто зберігати вдома при високому доході.

Реклама

Читайте також:

Яку суму готівки тримати вдома

З одного боку, відповідь на це питання залежить від фінансових звичок людини. Якщо більшість операцій з грошима проводяться в електронному вигляді, то немає сенсу накопичувати вдома готівку, хвилюючись через грабіжників або інші ризики.

Водночас ми говоримо не суто про "фінансову подушку" чи повноцінні валютні заощадження, а про так званий "резервний грошовий запас". Ці кошти можуть знадобитися в непередбачуваних випадках, коли немає змоги миттєво скористатися карткою чи зняти готівку в банкоматі.

"Загалом краще тримати запас, що дорівнює 1-1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти", — зазначила фінансова радниця Олена Коник у коментарі Новини.LIVE.

Загалом українцям, які заробляють до 100 000 грн/міс., краще накопичити запас на рівні 30 000-40 000 грн — це максимальна сума, яку варто зберігати в домашніх умовах. А мінімальний показник — близько 7 000-10 000 грн, чого вистачить на вирішення побутових питань у випадку відсутності зв’язку/світла, збою в банківській системі тощо.

Яку валюту купити на 10 000 грн

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, яку валюту обрати для невеликої суми, наприклад, 10 000 грн. Коли стартовий капітал незначний, найкращим варіантом буде зробити ставку на надійні та перевірені іноземні валюти, а не шукати складні фінансові стратегії.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — уточнив Яремчик.

Це буде першим кроком, а згодом, коли накопичень стане більше, можна покласти частину суми на банківський депозит або інвестувати в державні облігації. Головним правилом завжди є диверсифікація капіталу, тобто поділ коштів між різними типами активів для мінімізації ризиків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курс долара та євро в Україні стабілізувався в лютому 2026 року після різкого висхідного тренду в січні. Однак не варто сподіватися на здешевлення іноземної валюти найближчим часом.

Також ми писали, що українці часто втрачають гроші при обміні валюти. Наприклад, коли купують на чорному ринку, орієнтуються лише на курс, не перевіряють справжність купюр одразу після операції тощо.