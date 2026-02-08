Финансовое образование в семье — как объяснить ребенку ценность денег

Дети держат деньги. Фото: УНИАН

Финансовая грамотность детей становится все более актуальной темой для украинских семей. Рост стоимости жизни, активное влияние рекламы и ранний доступ к онлайн-покупкам заставляют родителей задумываться, как научить ребенка ответственно относиться к деньгам.

Новини.LIVE выясняли, как правильно сформировать у ребенка основы финансового поведения.

То, насколько правильно человек распоряжается своими средствами, закладывается у него еще с детства, и в значительной степени зависят от примера взрослых, рассказала Новини.LIVE учитель финансовой грамотности Елена Яровая.

Деньги как результат труда, а не абстрактная ценность

Дети должны понимать, что между работой родителей и доходом семьи есть причинно-следственная связь. То есть задача родителей, по словам Яровой — объяснить детям, что деньги в семье — не бесконечный ресурс, а они появляются благодаря времени и усилиям, которые прилагают взрослые для благосостояния семьи.

"Конечно, объяснения должны быть простыми и соответствовать возрасту ребенка, без сложных экономических терминов. И конечно, ни в коем случае нельзя обвинять ребенка в том, что он не ценит деньги. Он просто еще не понимает, какие усилия прилагают родители, чтобы в семье был стабильный доход. Спокойно и взвешенно регулярно объясняйте это. Малышам — простым языком. Подросткам — с наглядными примерами", — отметила эксперт.

Карманные деньги, как учебный инструмент

Именно небольшие суммы, регулярно выдаваемые детям в качестве карманных денег, приучают их к планированию своих расходов. При этом, по словам Яровой, детям младшего школьного возраста можно давать средства ежедневно, а старшеклассникам — на неделю.

"Самое главное — не вмешиваться в то, на что именно потратил ребенок свои средства. Однако надо быть последовательным: если подросток недельную сумму потратил за один день, то следующий транш выдавать не по требованию, а четко через 7 дней. Таким образом ребенок будет учиться более-менее равномерно распределять свои расходы", — добавила эксперт.

Она посоветовала обсуждать результаты расходов в конце недели или месяца.

Право на финансовую ошибку

Детям, по словам Яровой, необходимо давать право на ошибку в контексте необдуманных расходов.

"Ошибки — важная часть обучения. Согласитесь, взрослые тоже часто совершают спонтанные покупки под влиянием различных факторов. Если ребенок не совершит собственных ошибок, он не научится управлять деньгами. Поэтому лучше потом спокойно это обсудить, чем постоянно контролировать расходы ребенка", — добавила она.

Навык экономить с детства

Те люди, которые во взрослой жизни легче принимают правильные финансовые решения, обычно имеют привычку еще с детства откладывать деньги. Потому что именно это формирует у них терпение и стратегическое мышление, рассказала эксперт.

"Поэтому важно поддерживать своих детей в их стремлении накапливать деньги для покупки какой-то дорогостоящей игрушки или гаджета. И стараться не удовлетворять сразу желание ребенка иметь ту или иную вещь, а предлагать самостоятельно накопить на нее. В результате относиться к такой вещи ваши дочь или сын будут гораздо бережливее, чем к той, которую купили вы", — добавила Яровая.

Семейный бюджет, как пример из жизни

Привлечение детей к обсуждению повседневных расходов помогает лучше понять реальную стоимость вещей. Поэтому родители должны объяснять разницу между обязательными расходами и спонтанными покупками.

Эксперт посоветовала регулярно ходить с детьми по магазинам и обращать внимание на разницу в цене, ведь это формирует у детей критическое мышление.

Личный пример родителей — ключевой фактор

"Дети перенимают отношение к деньгам не со слов, а с действий. Поэтому привлекайте детей к планированию семейного бюджета на месяц, спокойно говорите о деньгах с ними. Тогда они будут воспринимать все, что связано с расходами и покупками, как норму", — рассказала учитель финансовой грамотности.

Она посоветовала с подростками обсуждать более широкий финансовый контекст:

цены;

инфляцию;

расходы семьи;

планирование крупных покупок.

Такие разговоры формируют ощущение реальности и готовят ребенка к самостоятельности. В частности дают ощущение ребенку, что его мнение в семье важно и ценно. Это тоже формирует здоровое финансовое мышление, которое станет основой ответственной взрослой жизни, резюмировала эксперт.

