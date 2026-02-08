Фінансова освіта в родині — як пояснити дитині цінність грошей

Діти тримають гроші. Фото: УНІАН

Фінансова грамотність дітей стає дедалі актуальнішою темою для українських родин. Зростання вартості життя, активний вплив реклами та ранній доступ до онлайн-покупок змушують батьків замислюватися, як навчити дитину відповідально ставитися до грошей.

Новини.LIVE з'ясовували, як правильно сформувати у дитини основи фінансової поведінки.

Те, наскільки правильно людина розпоряджається своїми коштами, закладається у неї ще з дитинства, і значною мірою залежать від прикладу дорослих, розповіла Новини.LIVE вчитель фінансової грамотності Олена Ярова.

Гроші як результат праці, а не абстрактна цінність

Діти мають розуміти, що між роботою батьків та доходом сім'ї є причинно-наслідковий зв'язок. Тобто завдання батьків, за словами Ярової — пояснити дітям, що гроші в сім'ї — не нескінченний ресурс, а вони з'являються завдяки часу і зусиллям, що докладають дорослі для добробуту сім'ї.

"Звичайно, пояснення мають бути простими та відповідати віку дитини, без складних економічних термінів. І звісно, у жодному разі не можна звинувачувати дитину у тому, що вона не цінує гроші. Вона просто ще не розуміє, яких зусиль докладають батьки, щоб у сім'ї був стабільний дохід. Спокійно і виважено регулярно пояснюйте це. Малюкам — простою мовою. Підліткам — з наочними прикладами", — наголосила експертка.

Кишенькові гроші, як навчальний інструмент

Саме невеликі суми, що регулярно видаються дітям у якості кишенькових грошей, привчають їх до планування своїх витрат. При цьому, за словами Ярової, дітям молодшого шкільного віку можна давати кошти щодня, а старшокласникам — на тиждень.

"Найголовніше — не втручатися у те, на що саме витратила дитина свої кошти. Однак треба бути послідовним: якщо підліток тижневу суму витратив за один день, то наступний транш видавати не за вимогою, а чітко через 7 днів. Таким чином дитина буде вчитися більш-менш рівномірно розподіляти свої витрати", — додала експертка.

Вона порадила обговорювати результати витрат наприкінці тижня або місяця.

Право на фінансову помилку

Дітям, за словами Ярової, необхідно давати право на помилку в контексті необдуманих витрат.

"Помилки — важлива частина навчання. Погодьтеся, дорослі теж часто роблять спонтанні покупки під впливом різних чинників. Якщо дитина не зробить власних помилок, вона не навчиться керувати грошима. Тому краще потім спокійно це обговорити, аніж постійно контролювати витрати дитини", — додала вона.

Навичка заощаджувати з дитинства

Ті люди, що у дорослому житті легше приймають правильні фінансові рішення, зазвичай мають звичку ще з дитинства відкладати гроші. Бо саме це формує в них терпіння та стратегічне мислення, розповіла експертка.

"Тому важливо підтримувати своїх дітей у їх прагненні накопичувати гроші для купівлі якоїсь дороговартісної іграшки або гаджету. І намагатися не задовольняти одразу бажання дитини мати ту чи іншу річ, а пропонувати самостійно накопичити на неї. В результаті ставитися до такої речі ваші донька або син будуть набагато бережливіше, аніж до тієї, яку купили ви", — додала Ярова.

Сімейний бюджет, як приклад з життя

Залучення дітей до обговорення повсякденних витрат допомагає краще зрозуміти реальну вартість речей. Тому батьки мають пояснювати різницю між обов’язковими витратами та спонтанними покупками.

Експертка порадила регулярно ходити з дітьми по магазинам та звертати увагу на різницю в ціні, адже це формує у малюків критичне мислення.

Особистий приклад батьків — ключовий фактор

"Діти переймають ставлення до грошей не зі слів, а з дій. Тому залучайте дітей до планування сімейного бюджету на місяць, спокійно говоріть про гроші з ними. Тоді вони сприйматимуть все, що пов'язане з витратами і покупками, як норму", — розповіла вчитель фінансової грамотності.

Вона порадила з підлітками обговорювати ширший фінансовий контекст:

ціни;

інфляцію;

витрати родини;

планування великих покупок.

Такі розмови формують відчуття реальності та готують дитину до самостійності. Зокрема дають відчуття дитині, що її думка в сім'ї важлива й цінна. Це теж формує здорове фінансове мислення, яке стане основою відповідального дорослого життя, резюмувала експертка.

