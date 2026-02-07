Штрафи для батьків у 2026 — скільки доведеться платити за погане виховання дітей

Батько з дитиною на вулиці. Фото: УНІАН

В Україні передбачена сувора відповідальність для батьків за порушення прав дітей. У разі невиконання законодавчих норм, які стосуються добробуту і здоров’я неповнолітніх, доведеться платити немалі штрафи.

Що загрожує батькам у лютому 2026 року, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс про адміністративні правопорушення.

Штрафи для батьків в Україні

Більшість фінансових санкцій визначені статтею 184 КУпАП. Народжуючи дитину, батьки беруть на себе зобов’язання піклуватися про неї, забезпечувати належні умови проживання, реалізувати право на освіту і саморозвиток тощо (стаття 150 Сімейного кодексу).

Станом на лютий 2026 року передбачені такі штрафи:

від 850 до 1 700 грн — за ненадання доступу до навчання і неналежне виховання (1 700-5 100 грн у разі повторного порушення протягом року);

від 850 до 1 700 грн — за скоєння дитиною у віці 14-16 років неправомірного вчинку, окресленого в КУпАП;

від 1 700 до 5 100 грн — за кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не здатна нести відповідальність через свій вік;

від 1 700 до 2 550 грн — за недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання неповнолітнього;

від 1 700 до 3 400 грн — за навмисне порушення терміну перебування дитини за кордоном.

Плюс існує стаття 180 КУпАП "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". Такі дії тягнуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу розміром від 102 до 136 грн.

Відсутність місця реєстрації

Українське законодавство вимагає здійснити реєстрацію місця проживання дитини протягом трьох місяців після народження немовляти. Що стосується неповнолітніх до 14 років, які переїхали в інший населений пункт, то батьки чи законні опікуни повинні повторно виконати процедуру упродовж 30 днів.

Якщо цього не зробити, доведеться платити штрафну санкцію. Стаття 197 КУпАП передбачає звичайне попередження та інформування громадянина щодо необхідності зареєструвати місце проживання. А вже повторне порушення протягом року тягне фінансові витрати в розмірі від 17 до 51 грн.

