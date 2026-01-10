Майнові права дітей — чим можуть володіти малолітні та підлітки у 2026 році

Хлопчик з мамою. Фото: УНІАН

В Україні діти мають право володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном. Обсяг цих прав залежить від віку дитини.

Про те, які майнові права мають діти та як відбувається їх захист, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Які права мають діти до 14 років

Згідно з 31 статтею Цивільного кодексу України, малолітні діти (до 14 років) можуть укладати лише дрібні побутові угоди — наприклад, купувати недорогі речі, що відповідають їх віку. Управління майном дитини здійснюють батьки або опікуни й тільки в інтересах дитини. Якщо дитина перебуває під опікою, її інтереси представляє опікун за рішенням органу опіки або суду.

Права дітей від 14 до 18 років

Неповнолітні мають ширші можливості. Вони можуть самостійно:

відкривати банківські рахунки та керувати коштами;

у передбачених законом випадках бути засновниками юридичних осіб;

розпоряджатися своїми доходами — зарплатою, стипендією чи іншими виплатами;

користуватися правами на результати своєї творчої чи інтелектуальної діяльності.

Водночас інші угоди можливі лише за згодою батьків або опікунів. А операції з нерухомістю чи транспортом дозволені тільки за нотаріально посвідченою згодою та з дозволу органів опіки.

Майно батьків і дітей

Батьки й діти можуть мати окреме майно, навіть якщо проживають разом. Речі для навчання, розвитку та виховання — одяг, іграшки, книги, спортивний інвентар — вважаються власністю дитини. Якщо виникає спір щодо іншого майна, воно вважається власністю батьків, якщо суд не вирішить інакше.

Майно, придбане за спільні кошти або спільною працею батьків і дітей, є спільною власністю. Якщо таке майно ділять, дитина має право на свою частку або компенсацію.

Як управляють майном дитини

Батьки зобов’язані зберігати майно дитини та використовувати його виключно в її інтересах. Без дозволу органів опіки їм заборонено відмовлятися від майнових прав дитини, укладати угоди щодо її нерухомості чи транспорту, а також брати зобов’язання від імені дитини.

Органи опіки контролюють такі угоди, особливо коли йдеться про житло. Дозвіл на продаж або інше відчуження житла надається лише за умови, що право дитини на житло буде збережене.

Аліменти та доходи дитини

Аліменти є власністю дитини. Батьки або інші законні представники можуть користуватися цими коштами лише в інтересах дитини. У певних випадках неповнолітня дитина може сама отримувати та витрачати аліменти.

Хто захищає майнові права дітей

Основну відповідальність за захист прав дитини несуть батьки. Водночас допомогу надають органи опіки та піклування, служби у справах дітей, суди, поліція, центри безоплатної правової допомоги та громадські організації.

Раніше ми писали, що українські родини отримали можливість оформити державну допомогу на дітей у сумі до 50 тисяч гривень. З початку 2026 року запрацювали нові норми закону, які передбачають підвищення виплат при народженні дитини та надання інших видів фінансової підтримки батькам.

Також ми розповідали, що майно, набуте подружжям у період шлюбу, зазвичай вважається спільною власністю обох, навіть якщо один із них тимчасово не мав заробітку з обґрунтованих причин. Однак під час розірвання шлюбу ділиться не все.