Имущественные права детей — чем могут владеть малолетние и подростки в 2026 году

В Украине дети имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться собственным имуществом. Объем этих прав зависит от возраста ребенка.

О том, какие имущественные права имеют дети и как происходит их защита, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Какие права имеют дети до 14 лет

Согласно 31 статье Гражданского кодекса Украины, малолетние дети (до 14 лет) могут заключать лишь мелкие бытовые сделки - например, покупать недорогие вещи, соответствующие их возрасту. Управление имуществом ребенка осуществляют родители или опекуны и только в интересах ребенка. Если ребенок находится под опекой, его интересы представляет опекун по решению органа опеки или суда.

Права детей от 14 до 18 лет

Несовершеннолетние имеют более широкие возможности. Они могут самостоятельно:

открывать банковские счета и управлять средствами;

в предусмотренных законом случаях быть учредителями юридических лиц;

распоряжаться своими доходами — зарплатой, стипендией или другими выплатами;

пользоваться правами на результаты своей творческой или интеллектуальной деятельности.

В то же время другие сделки возможны только с согласия родителей или опекунов. А операции с недвижимостью или транспортом разрешены только по нотариально заверенному согласию и с разрешения органов опеки.

Имущество родителей и детей

Родители и дети могут иметь отдельное имущество, даже если проживают вместе. Вещи для обучения, развития и воспитания - одежда, игрушки, книги, спортивный инвентарь — считаются собственностью ребенка. Если возникает спор относительно другого имущества, оно считается собственностью родителей, если суд не решит иначе.

Имущество, приобретенное за общие средства или совместным трудом родителей и детей, является общей собственностью. Если такое имущество делят, ребенок имеет право на свою долю или компенсацию.

Как управляют имуществом ребенка

Родители обязаны хранить имущество ребенка и использовать его исключительно в его интересах. Без разрешения органов опеки им запрещено отказываться от имущественных прав ребенка, заключать сделки в отношении его недвижимости или транспорта, а также брать обязательства от имени ребенка.

Органы опеки контролируют такие сделки, особенно когда речь идет о жилье. Разрешение на продажу или иное отчуждение жилья предоставляется только при условии, что право ребенка на жилье будет сохранено.

Алименты и доходы ребенка

Алименты являются собственностью ребенка. Родители или другие законные представители могут пользоваться этими средствами только в интересах ребенка. В определенных случаях несовершеннолетний ребенок может сам получать и тратить алименты.

Кто защищает имущественные права детей

Основную ответственность за защиту прав ребенка несут родители. В то же время помощь оказывают органы опеки и попечительства, службы по делам детей, суды, полиция, центры бесплатной правовой помощи и общественные организации.

