Помощь при рождении ребенка — как оформить выплату 50 000 грн с 1 января

Украинцы уже могут подать заявку для получения выплат на детей в размере до 50 000 грн. 1 января 2026 года вступил в силу закон, который устанавливает увеличенные суммы финансовой помощи родителям. Речь идет о единовременной поддержке при рождении ребенка и других видах выплат.

Куда обращаться, объяснила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире телемарафона.

Как подать заявку на детские выплаты

Нашим гражданам доступны два способа подачи заявки, в частности:

личное обращение в Пенсионный фонд;

оформление онлайн через сервис "єМалятко" в Дії.

"Поскольку техническая реализация программы может занять некоторое время, то если помощь хочется оформить сегодня, нужно обратиться в Пенсионный фонд", — отметила Шемелинец.

Напомним, новые суммы денежного обеспечения установлены законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью".

Какие выплаты на детей доступны в 2026

Украинцы могут рассчитывать на участие в различных программах, гарантирующих финансовую помощь на детей. Например, если младенец родится после 1 января 2026 года, родителям выплатят единовременно 50 000 грн. Если детям по состоянию на эту дату не исполнился год, то сумму будут начислять фиксированными платежами ежемесячно.

Другие виды поддержки включают:

7 000 грн/мес. — для ухода за ребенком до 1 года;

10 500 грн/мес. — для ухода за ребенком с инвалидностью до 1 года;

8 000 грн — по программе "єЯсла" в случае полноценного трудоустройства матери или отца;

8 000 грн — по программе "єСадик";

5 000 грн — единовременная выплата ученикам первых классов по программе "Пакет школьника".

Отметим, если родители уже получают пособие по уходу за ребенком до 1 года, им в дальнейшем будут начислять 860 грн/мес. по старым условиям плюс 7 000 грн/мес. новой финансовой поддержки.

Что еще нужно знать украинцам

