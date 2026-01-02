Допомога при народженні дитини — як оформити виплату 50 000 грн з 1 січня

Мама з дитиною. Фото: УНІАН

Українці вже можуть подати заявку для отримання виплат на дітей у розмірі до 50 000 грн. 1 січня 2026 року набрав чинності закон, який встановлює збільшені суми фінансової допомоги батькам. Йдеться про одноразову підтримку при народженні дитини та інші види виплат.

Куди звертатися, пояснила перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

Як подати заявку на дитячі виплати

Нашим громадянам доступні два способи подання заявки, зокрема:

особисте звернення до Пенсійного фонду;

оформлення онлайн через сервіс "єМалятко" в Дії.

"Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, потрібно звернутися до Пенсійного фонду", — зазначила Шемелинець.

Нагадаємо, нові суми грошового забезпечення встановлені законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю".

Які виплати на дітей доступні у 2026

Українці можуть розраховувати на участь у різних програмах, які гарантують фінансову допомогу на дітей. Наприклад, якщо немовля народиться після 1 січня 2026 року, батькам виплатять одноразово 50 000 грн. Якщо дітям станом на цю дату не виповнився рік, то суму будуть нараховувати фіксованими платежами щомісяця.

Інші види підтримки включають:

7 000 грн/міс. — для догляду за дитиною до 1 року;

10 500 грн/міс. — для догляду за дитиною з інвалідністю до 1 року;

8 000 грн — за програмою "єЯсла" у разі повноцінного працевлаштування матері чи батька;

8 000 грн — за програмою "єСадок";

5 000 грн — одноразова виплата учням перших класів за програмою "Пакунок школяра".

Зазначимо, якщо батьки вже отримують допомогу по догляду за дитиною до 1 року, їм надалі будуть нараховувати 860 грн/міс. за старими умовами плюс 7 000 грн/міс. нової фінансової підтримки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям виплачують фінансову допомогу в розмірі до 40 000 грн. Кошти можуть отримати жителі Чернігова, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок обстрілів.

Також ми писали, що у 2024 році Укрзалізниця запустила дитячі вагони, облаштовані для комфортних подорожей. Вони облаштовані ігровими зонами, навчальними матеріалами та сповивальними столиками.