Україна
Видео

Главная Экономика Ненадлежащее воспитание детей — что нельзя делать родителям и какие штрафы

Ненадлежащее воспитание детей — что нельзя делать родителям и какие штрафы

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 16:20
Штрафы для родителей в 2026 — сколько придется платить за плохое воспитание детей
Отец с ребенком на улице. Фото: УНИАН

В Украине предусмотрена строгая ответственность для родителей за нарушение прав детей. В случае невыполнения законодательных норм, которые касаются благополучия и здоровья несовершеннолетних, придется платить немалые штрафы.

Что грозит родителям в феврале 2026 года, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

Читайте также:

Штрафы для родителей в Украине

Большинство финансовых санкций определены статьей 184 КУоАП. Рождая ребенка, родители берут на себя обязательства заботиться о нем, обеспечивать надлежащие условия проживания, реализовать право на образование и саморазвитие (статья 150 Семейного кодекса).

По состоянию на февраль 2026 года предусмотрены такие штрафы:

  • от 850 до 1 700 грн — за непредоставление доступа к обучению и ненадлежащее воспитание (1 700-5 100 грн в случае повторного нарушения в течение года);
  • от 850 до 1 700 грн — за совершение ребенком в возрасте 14-16 лет неправомерного поступка, очерченного в КУоАП;
  • от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, совершенное ребенком, который не способен нести ответственность из-за своего возраста;
  • от 1 700 до 2 550 грн — за несоблюдение требований органа опеки и попечительства по воспитанию несовершеннолетнего;
  • от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное нарушение срока пребывания ребенка за границей.

Плюс существует статья 180 КУоАП "Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения". Такие действия влекут административную ответственность в виде штрафа в размере от 102 до 136 грн.

Отсутствие места регистрации

Украинское законодательство требует осуществить регистрацию места жительства ребенка в течение трех месяцев после рождения младенца. Что касается несовершеннолетних до 14 лет, которые переехали в другой населенный пункт, то родители или законные опекуны должны повторно выполнить процедуру в течение 30 дней.

Если этого не сделать, придется платить штрафную санкцию. Статья 197 КУоАП предусматривает обычное предупреждение и информирование гражданина о необходимости зарегистрировать место проживания. А уже повторное нарушение в течение года влечет финансовые расходы в размере от 17 до 51 грн.

Напомним, публичных государственных служащих могут оштрафовать в Украине за нарушение этических правил. Нужно неукоснительно следовать общепринятым нормам поведения, иначе грозит наказание.

Также мы писали, за что могут наложить штраф на владельца собаки или другого домашнего животного. Для украинцев предусмотрели административную ответственность за халатное отношение и жестокое обращение.

дети штрафы нарушения наказание родители
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
