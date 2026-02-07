Штрафы для родителей в 2026 — сколько придется платить за плохое воспитание детей

Отец с ребенком на улице. Фото: УНИАН

В Украине предусмотрена строгая ответственность для родителей за нарушение прав детей. В случае невыполнения законодательных норм, которые касаются благополучия и здоровья несовершеннолетних, придется платить немалые штрафы.

Что грозит родителям в феврале 2026 года, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

Штрафы для родителей в Украине

Большинство финансовых санкций определены статьей 184 КУоАП. Рождая ребенка, родители берут на себя обязательства заботиться о нем, обеспечивать надлежащие условия проживания, реализовать право на образование и саморазвитие (статья 150 Семейного кодекса).

По состоянию на февраль 2026 года предусмотрены такие штрафы:

от 850 до 1 700 грн — за непредоставление доступа к обучению и ненадлежащее воспитание (1 700-5 100 грн в случае повторного нарушения в течение года);

от 850 до 1 700 грн — за совершение ребенком в возрасте 14-16 лет неправомерного поступка, очерченного в КУоАП;

от 1 700 до 5 100 грн — за уголовное преступление, совершенное ребенком, который не способен нести ответственность из-за своего возраста;

от 1 700 до 2 550 грн — за несоблюдение требований органа опеки и попечительства по воспитанию несовершеннолетнего;

от 1 700 до 3 400 грн — за умышленное нарушение срока пребывания ребенка за границей.

Плюс существует статья 180 КУоАП "Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения". Такие действия влекут административную ответственность в виде штрафа в размере от 102 до 136 грн.

Отсутствие места регистрации

Украинское законодательство требует осуществить регистрацию места жительства ребенка в течение трех месяцев после рождения младенца. Что касается несовершеннолетних до 14 лет, которые переехали в другой населенный пункт, то родители или законные опекуны должны повторно выполнить процедуру в течение 30 дней.

Если этого не сделать, придется платить штрафную санкцию. Статья 197 КУоАП предусматривает обычное предупреждение и информирование гражданина о необходимости зарегистрировать место проживания. А уже повторное нарушение в течение года влечет финансовые расходы в размере от 17 до 51 грн.

