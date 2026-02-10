В Украине появился конкурет для доллара и евро — в какой валюте выгоднее хранить деньги

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Украинцы традиционно считают доллар США и евро самыми надежными валютами для сохранения денег. Однако финансовая картина прошлого года может существенно изменить эти убеждения.

О том, какая валюта стала самой выгодной для сбережений в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальную статистику Национального банка Украины.

Какая валюта стала фаворитом по темпам роста по отношению к гривне

Анализ изменений валютных курсов с начала 2025 года до февраля 2026 года показывает, что польская валюта уверенно вышла на первое место по темпам роста. На старте 2025 года один польский злотый стоил 10,20 гривны. Наивысшего значения он достиг 29 января 2026 года — 12,19 грн.

Курс злотого по отношению к гривне. Фото: Скриншот/НБУ

Таким образом, на пике роста злотый подорожал примерно на 19,5%. Хотя по состоянию на 10 февраля его курс несколько снизился до 12,13 грн, он и в дальнейшем остается на исторически высоком уровне.

Как изменился курс доллара и евро

Пока злотый демонстрировал стремительный рост, динамика среди классических валют для сбережений была такой:

Доллар США: в начале 2025 года курс составлял 42,03 грн, максимального уровня он достиг 19 января 2026 года — 43,41 грн. Таким образом, общий рост составил лишь около 3,3%. По состоянию на 10 февраля 2026 года текущий курс доллара равен 43,04 грн. Евро: европейская валюта росла активнее доллара, но все же уступила польскому злотому. В начале 2025 года курс евро составлял 43,67 грн, а рекордного значения он достиг 29 января 2026 года — 51,24 грн. Это соответствует приросту примерно на 17,3%. Сейчас курс евро составляет 51,12 грн.

Как злотому удалось выбиться в лидеры

Польский злотый традиционно тесно связан с евро, ведь экономика Польши глубоко интегрирована в структуры Европейского Союза. Сильные позиции евро и злотого на фоне относительно слабого доллара — свидетельствует об общем ослаблении американской валюты на мировых финансовых рынках.

Рост валютной пары EUR/USD автоматически поддержал и валюты стран, граничащих с ЕС или тесно сотрудничающих с европейской экономикой. То, что польский злотый даже превысил евро по темпам роста (19,5% против 17,3%), объясняется также внутренними факторами в самой Польше. Среди них:

увеличение объемов иностранных инвестиций;

жесткая монетарная политика Национального банка Польши;

восстановление доступа к финансированию из европейских фондов.

Регулятор удерживал высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, что делало польскую валюту более привлекательной для инвесторов и способствовало ее укреплению.

