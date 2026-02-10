Официальный курс евро в Украине — ждать ли резкого подорожания в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение первой недели февраля 2026 года курсы доллара и евро демонстрировали менее динамичные колебания, чем в январе. Это свидетельствует об относительной стабилизации. В ближайшее время украинцам не стоит волноваться из-за потенциальных сдвигов на валютном рынке.

Что будет с курсом евро, редакции Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса евро

В Украине курс гривны к евро зависит не от решений Национального банка, а от соотношения в главной валютной паре. По состоянию на субботу, 7 февраля, доллар укрепился до 1,18 долл./евро в противовес 1,20 долл./евро в конце января. Благодаря этому официальный курс опустился с рекордного уровня 51,24 грн до 50,76 грн.

"Европейский центральный банк сейчас решает, что с этим делать, как прекратить рост евро к доллару, как выйти из ситуации менее решительными методами, но затормозить движение показателей", — уточнил Плотников.

Динамика курса доллара к евро. Фото: скриншот

По его словам, ЕЦБ может искусственно удерживать курс и не позволять ему выходить за 1,20 долл./евро, поскольку сильное укрепление европейской валюты приводит к удорожанию товаров и уменьшению количества американских туристов.

Если в ближайшее время реакция рынков на действия США и непосредственно президента Дональда Трампа будет слабой, можно ожидать относительной стабилизации курсовых показателей. Скорее всего, официальный курс не пересечет границу 51,30 грн/евро.

Какие страны ЕС не перешли на евро

Ранее мы рассказывали, что среди 11-ти стран Центральной и Восточной Европы всего семь отказались от национальной валюты в пользу евро. Зато в Польше, Румынии, Венгрии и Чехии пользуются злотыми, леями, форинтами и кронами соответственно.

"Они до сих пор воздерживаются от присоединения к еврозоне, несмотря на тесные экономические и финансовые взаимосвязи, а также значительное влияние политики Европейского центрального банка на финансовые условия", — уточнили в НБУ.

Страны-члены ЕС не спешат отказываться от собственной национальной валюты, поскольку не хотят терять доступ к механизму реакции на глобальные сдвиги. Если они перейдут на евро, то не смогут ввести плавающий обменный курс в случае серьезного экономического шока. Иными словами, сохранение монетарной независимости дает больше преимуществ, чем присоединение к еврозоне.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам грозит тюрьма за некоторые финансовые операции в 2026 году. Можно сесть за решетку, если заниматься подделкой валюты или легализацией доходов, полученных преступным путем.

Также мы писали, когда украинцам выгоднее идти в обменник за валютой. Традиционно сложилось, что в конце рабочей недели курс более выгодный, чем в понедельник или вторник, когда рынок раскачивается.