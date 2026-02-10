Офіційний курс євро в Україні — чи чекати різкого дорожчання найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом першого тижня лютого 2026 року курси долара і євро демонстрували менш динамічні коливання, ніж у січні. Це свідчить про відносну стабілізацію. Найближчим часом українцям не варто хвилюватися через потенційні зрушення на валютному ринку.

Що буде з курсом євро, редакції Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу євро

В Україні курс гривні до євро залежить не від рішень Національного банку, а від співвідношення у головній валютній парі. Станом на суботу, 7 лютого, долар зміцнився до 1,18 дол./євро на противагу 1,20 дол./євро наприкінці січня. Завдяки цьому офіційний курс опустився з рекордного рівня 51,24 грн до 50,76 грн.

"Європейський центральний банк зараз вирішує, що з цим робити, як припинити зростання євро до долара, як вийти з ситуації менш рішучими методами, але загальмувати рух показників", — уточнив Плотніков.

Динаміка курсу долара до євро. Фото: скриншот

За його словами, ЄЦБ може штучно втримувати курс і не дозволяти йому виходити за 1,20 дол./євро, оскільки сильне зміцнення європейської валюти призводить до дорожчання товарів і зменшення кількості американських туристів.

Якщо найближчим часом реакція ринків на дії США та безпосередньо президента Дональда Трампа буде слабкою, можна очікувати відносної стабілізації курсових показників. Швидше за все, офіційний курс не перетне межу 51,30 грн/євро.

Які країни ЄС не перейшли на євро

Раніше ми розповідали, що серед 11-ти країн Центральної та Східної Європи всього сім відмовилися від національної валюти на користь євро. Натомість у Польщі, Румунії, Угорщині та Чехії користуються злотими, леями, форинтами і кронами відповідно.

"Вони досі утримуються від приєднання до єврозони, попри тісні економічні та фінансові взаємозв'язки, а також значний вплив політики Європейського центрального банку на фінансові умови", — уточнили в НБУ.

Країни-члени ЄС не поспішають відмовлятися від власної національної валюти, оскільки не хочуть втрачати доступ до механізму реакції на глобальні зрушення. Якщо вони перейдуть на євро, то не зможуть ввести плаваючий обмінний курс у випадку серйозного економічного шоку. Іншими словами, збереження монетарної незалежності дає більше переваг, ніж приєднання до єврозони.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям загрожує в’язниця за деякі фінансові операції у 2026 році. Можна сісти за ґрати, якщо займатися підробленням валюти або легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також ми писали, коли українцям вигідніше йти в обмінник за валютою. Традиційно склалося, що наприкінці робочого тижня курс більш вигідний, ніж у понеділок або вівторок, коли ринок розгойдується.