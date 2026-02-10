Відео
Головна Економіка Євро та долар "поклали на лопатки" — в якій валюті краще зберігати гроші

Євро та долар "поклали на лопатки" — в якій валюті краще зберігати гроші

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:10
В Україні з'явився конкурент для долара та євро — в якій валюті вигідніше зберігати гроші
Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Українці традиційно вважають долар США та євро найнадійнішими валютами для збереження грошей. Однак фінансова картина минулого року може суттєво змінити ці переконання. 

Про те, те яка валюта стала найвигіднішою для заощаджень в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційну статистику Національного банку України.

Читайте також:

Яка валюта стала фаворитом за темпами зростання стосовно гривні

Аналіз змін валютних курсів з початку 2025 року до лютого 2026 року показує, що польська валюта впевнено вийшла на перше місце за темпами зростання. На старті 2025 року один польський злотий коштував 10,20 гривні. Найвищого значення він досяг 29 січня 2026 року — 12,19 грн.

null
Курс злотого стосовно гривні. Фото: Скриншот/НБУ

Таким чином, на піку зростання злотий подорожчав приблизно на 19,5%. Хоча станом на 10 лютого його курс дещо знизився до 12,13 грн, він і надалі залишається на історично високому рівні.

Як змінився курс долара та євро

Поки злотий демонстрував стрімке зростання, динаміка серед класичних валют для заощаджень була такою:

  1. Долар США: на початку 2025 року курс становив 42,03 грн, максимального рівня він досяг 19 січня 2026 року — 43,41 грн. Таким чином, загальне зростання склало лише близько 3,3%. Станом на 10 лютого 2026 року поточний курс долара дорівнює 43,04 грн.
  2. Євро: європейська валюта зростала активніше за долар, але все ж поступилася польському злотому. На початку 2025 року курс євро становив 43,67 грн, а рекордного значення він досяг 29 січня 2026 року — 51,24 грн. Це відповідає приросту приблизно на 17,3%. Наразі курс євро становить 51,12 грн.

Як злотому вдалось вибитись в лідери

Польський злотий традиційно тісно пов’язаний з євро, адже економіка Польщі глибоко інтегрована в структури Європейського Союзу. Сильні позиції євро та злотого на фоні відносно слабкого долара — свідчить про загальне ослаблення американської валюти на світових фінансових ринках. 

Зростання валютної пари EUR/USD автоматично підтримало і валюти країн, що межують з ЄС або тісно співпрацюють з європейською економікою. Те, що польський злотий навіть перевищив євро за темпами зростання (19,5% проти 17,3%), пояснюється також внутрішніми чинниками в самій Польщі. Серед них:

  • збільшення обсягів іноземних інвестицій;
  • жорстка монетарна політика Національного банку Польщі;
  • відновлення доступу до фінансування з європейських фондів.

Регулятор утримував високі процентні ставки для стримування інфляції, що робило польську валюту більш привабливою для інвесторів та сприяло її зміцненню.

Раніше ми писали, що багато українців, плануючи обміняти валюту, замислюються, де вигідніше придбати долари чи євро — у банках, обмінних пунктах або на неофіційному ринку.

Також ми розповідали, що заощадження — це відкладена частина доходу, що слугує фінансовою "подушкою" на випадок непередбачених витрат і для майбутніх цілей. Водночас важливо не лише накопичувати кошти, а й захистити їх від знецінення.

курс валют курс долара курс євро злотий заощадження
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
